Vacaciones de mitad de año en Bogotá: fechas clave para el receso de colegios distritales

Con la llegada de los últimos días de mayo, los estudiantes de los colegios distritales empiezan a hacer cuentas para el descanso correspondiente al primer semestre.

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Las vacaciones de mitad de año ya tienen fechas definidas para los estudiantes de los colegios distritales de Bogotá.

De acuerdo con el calendario académico establecido por la Secretaría de Educación, el receso escolar se llevará a cabo desde el 22 de junio hasta el 06 de julio, un periodo esperado por miles de familias capitalinas que aprovechan estos días para descansar, viajar o compartir en actividades recreativas.

La Secretaría Distrital publicó las fechas oficiales. Foto: Getty Images

Este descanso de mitad de año hace parte del cronograma oficial de las instituciones educativas públicas de la ciudad y busca ofrecer un espacio de recuperación y bienestar para estudiantes y docentes antes de iniciar el segundo semestre académico.

Durante estas dos semanas, las clases estarán suspendidas en los colegios distritales, mientras que las actividades administrativas y de planeación podrán continuar, dependiendo de cada institución.

Las vacaciones de mitad de año representan uno de los momentos más importantes del calendario escolar, ya que permiten hacer una pausa en la rutina académica luego de varios meses de clases, tareas y evaluaciones.

Para muchos estudiantes, este periodo también coincide con actividades culturales, deportivas y recreativas organizadas en Bogotá, especialmente en parques, bibliotecas y escenarios públicos de la ciudad.

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Las autoridades educativas recomiendan a los padres de familia planear con anticipación las actividades de los menores durante estas semanas, procurando mantener hábitos saludables y espacios de aprendizaje complementario sin sobrecargar a los estudiantes.

El calendario de 2026 fue publicado a finales del año pasado. Foto: Getty Images

Expertos en educación también destacan la importancia del descanso para fortalecer el bienestar emocional y mejorar el rendimiento académico en el regreso a clases.

Una vez finalice el periodo vacacional, el 6 de julio, los estudiantes retomarán sus actividades escolares habituales para continuar con el calendario académico del segundo semestre de 2026. En esta etapa del año se desarrollarán nuevas jornadas pedagógicas, proyectos institucionales y actividades de preparación para el cierre del ciclo escolar.