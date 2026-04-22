El video de Sergio Fajardo como DJ de reguetón que enciende las redes sociales

En una estrategia que busca romper con los esquemas tradicionales de la comunicación política, el candidato presidencial Sergio Fajardo fue el protagonista de un evento juvenil en su sede de campaña en Bogotá.

El exgobernador de Antioquia, de 69 años, fue captado en video desempeñando el rol de DJ y participando en dinámicas sociales propias de los universitarios, como el juego de “beer pong”, en un intento por estrechar lazos con los nuevos votantes.

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El evento, que tuvo lugar el pasado sábado, congregó a cerca de 200 personas en la capital del país. En las imágenes difundidas inicialmente a través de la plataforma TikTok, y que rápidamente se viralizaron en otras redes sociales, se observa a Fajardo frente a una consola de mezclas, bajo luces moradas y rodeado de paredes con grafitis.

La banda sonora de la noche estuvo marcada por éxitos de artistas urbanos como Ryan Castro y Karol G, cuyas canciones fueron coreadas por los asistentes.

Además de su faceta musical, otros videos mostraron al candidato participando en el “beer pong”, un juego popular en entornos de fiesta universitarios.

Fajardo estuvo acompañado por figuras clave de su equipo, incluyendo a su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, y a la representante a la Cámara por Dignidad & Compromiso, Jennifer Pedraza, quien actualmente se desempeña como su jefa de debate.

Más allá de la curiosidad que genera ver a un candidato presidencial en estos escenarios, la campaña asegura que se trata de un plan estructurado.

Esteban Jaramillo Ruiz, gerente de la campaña de Fajardo en Antioquia, explicó que esta actividad tiene un doble propósito: la recaudación de fondos y la conexión con públicos específicos.

“Esto hace parte de la estrategia de la campaña para acercar a Fajardo a públicos a los que ninguna campaña le está hablando, tanto por el fondo y la forma del mensaje como por el canal por el que se da”, señaló Jaramillo.

El equipo de Fajardo enfatiza que los jóvenes que ingresan a la universidad o que votarán por primera vez son un nicho determinante. Al apelar a lo que denominan “comunicación pop”, basada en memes, videos cortos fandoms de k-pop y referencias a la cultura popular como la telenovela Yo soy Betty, la fea, buscan emular el éxito de movilización digital que han tenido otros candidatos en el pasado reciente, citando casos como los de Gustavo Petro o Rodolfo Hernández.

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La fiesta en Bogotá no es un hecho aislado. La campaña ha intensificado su presencia en espacios no tradicionales, destacando recientemente el lanzamiento de propuestas para la juventud a través de Roblox, un universo virtual de videojuegos.

En dicha plataforma, avatares de Fajardo y Jennifer Pedraza inauguraron una “sede digital”, buscando interactuar con nativos digitales en un entorno donde la política rara vez tiene presencia formal.

Este enfoque disruptivo contrasta con la imagen académica y tradicionalmente moderada que ha caracterizado a Fajardo durante su trayectoria pública. Sin embargo, ante un panorama electoral altamente competitivo, el uso de símbolos, como la ya conocida “escoba” para representar la lucha contra la corrupción y la presencia en espacios de ocio juvenil parecen ser las herramientas elegidas para refrescar su marca política.