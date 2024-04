Revelan estafas utilizando el nombre de Campanita, del Desafío XX; advierten cómo protegerse

Por otro lado, quien logró conquistar desde el primer momento fue el participante que se hace llamar ‘Campanita’ y se destaca en la realidad siendo bailarín profesional, pues su particular estilo y forma de ser han logrado que sea uno de los más queridos del reality, tanto por sus compañeros como por los televidentes.

¿Cómo están haciendo estafas a nombre de Campanita, del Desafío XX?

Yura, amiga de ‘Campanita’ y quien le administra las redes sociales mientras él hace parte del reality , salió recientemente a advertir de manera urgente a los seguidores de él que no caigan en esta trampa, por lo que también aclaró cuáles son todas las redes sociales oficiales de Luna.

“[...] en Facebook y en TikTok hay perfiles que dicen ser oficiales pidiendo dinero a ustedes, los seguidores. No soy yo @yura_16.20 y menos Campanita. Por favor no hacer caso, ahora mismo es difícil controlar todo lo que están tratando de hacer a nombre de Campanita. Para aclarar, solo estoy manejando Instagram, no tenemos Facebook ni Tiktok”, escribió en una historia de Instagram en la cuenta oficial de Luna.