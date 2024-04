'Beba' estaría pensando en renunciar al 'Desafío XX'; no terminó una prueba y protagonizó dramática escena

El motivo por el que algunos tuvieron esta reacción, se centra en las frecuentes escenas que ha protagonizado la participante del equipo Alpha discutiendo con sus compañeros o hablando de sus problemas de salud y emocionales. De hecho, hubo quienes aseguraron que su llanto fue más un reflejo de su frustración al no poder terminar la prueba, mientras sus rivales avanzaban.

Entre tanto, cuando Serna confirmó que la prueba había terminado, la joven no paraba de llorar y de gritar hasta que llegaron de nuevo a la casa del equipo, donde le manifestó a los demás concursantes que su dolor en el brazo cada vez era más fuerte y aclaró que no estaba fingiendo, aunque sí reconoció que fue un poco exagerada.

“Yo creo de pronto maximicé la cosa, porque me hice todo el escenario en la cabeza de yo saliendo en una ambulancia, llevándome a una clínica y después que me digan el tendón se reventó, te tienen que hacer cirugía, poniéndome la bata de cirugía, metiéndome al quirófano”, comentó.

En medio de esta conversación, dejó claro que no descarta la posibilidad de renunciar al Desafío XX, siendo, en caso de que esto suceda, la segunda participante en tomar dicha medida, teniendo en cuenta que en ese mismo episodio Gamboa confirmó que abandonaba la competencia por su estado de salud , pues desde que sufrió una primera crisis de vértigo, su situación ha ido empeorando.

“Muchachos, ya ustedes saben la situación que tengo. Intenté todo y no quiero perjudicarlos más, me voy del programa, ya me voy para mi casa. Entonces, para que sepan que los dejo y oficialmente renuncio”, manifestó la participante, cuyo nombre de pila es Camila Gamboa Monsalve, después de que el equipo Omega quedara fuera del desafío de sentencia y servicios por su condición.