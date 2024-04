Por peligroso reto viral, influencers casi pierden los pies

“Hubo una prueba de resistencia y no me di cuenta de lo que podría pasar después. En cuanto sacaron los pies del hielo, empezaron a gritar de dolor. Me quedé en estado de ‘shock’”, sostuvo Neiff, y agregó que quería pedir disculpas “por haber hecho esta prueba, por haber contratado a un bombero no preparado”, expresó Neiff.