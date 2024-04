“Es muy duro”: Participante del Desafío XX que reveló sufrir de trastornos alimenticios

El pasado primero de abril llegó nuevamente a las noches de Caracol Televisión el reality más famoso y aclamado por el público, Desafío XX con su nueva edición que se lleva a cabo en Colombia y que celebra los 20 años del programa al aire.

Frente a este programa, por quinto año consecutivo se encuentra como conductora oficial la presentadora Andrea Serna junto con la anterior señorita Colombia, la quindiana María Fernanda Aristizábal, quienes se encargan de dar las directrices en el programa y presentar a los actuales participantes.

'Beba' se molestó por la decisión de Beta al sentenciarla. | Foto: X @DesafioCaracol

En el primer capítulo fueron varios los sucesos que se robaron la atención de los televidentes: uno, la manera en la que Andrea Serna se refirió como “débiles” a los participantes del primer grupo, quienes duraron poco en la prueba, y dos, el desmayo y la peculiar forma de ser de Beba.

Beba, del Desafío XX, tuvo problema en su adolescencia

En uno de los capítulos del programa, la polémica participante abrió su corazón y reveló detalles importantes y delicados que vivió que marcaron su vida y que ha recordado mucho al estar dentro del reality.

“Toda mi vida, desde niña, he sido etiquetada de manera negativa. Mi hermana mayor, desde niña siempre fue como la aplicada, la disciplinada, la responsable, la que hace caso, y yo era todo lo contrario, y lo que empezaron a hacer, fue, desde mi casa, compararme con mi hermana”, dijo.

Desafío XX, Novio de ‘Beba’ sale en su defensa | Foto: Foto: Captura de pantalla / Instagram

A lo que añadió mientras conversaba con uno de sus compañeros: “Yo tuve desde los 13 años hasta hace dos años, problemas de alimentación, yo pasé por anorexia, bulimia, trastornos de depresión y ansiedad, todo eso, al mismo tiempo”.

“Llegar aquí después de haber luchado tanto contra eso, de que yo no valgo, que no puedo, que soy débil, yo tengo que ser fuerte, pero de entrada me empiezan a catalogar de esa forma cuando he luchado tanto por superar eso, es muy duro porque empiezo a recordar esas cosas”, concluyó.

Beba es criticada por los seguidores del Desafío XX

Desde que comenzó el reality, los colombianos han tenido tiempo para tener desde ya sus favoritos y los participantes que no son tan queridos, como Beba, quien no ha conquistado para nada a los televidentes, pues muestra actitudes muy desinteresadas y no se le ve motivación por concursar.

El motivo más grande por el que dio de qué hablar fue por el desmayo que tuvo en una de las pruebas del primer capítulo en las que se definiría como iban a quedar conformados los equipos, por lo que fue la causante de que su equipo se retrasara y llegara de último.

Participantes grupo Omega - Desafío XX | Foto: Foto: Captura de pantalla / YouTube Desafío XX