‘Desafío XX’: Novio de ‘Beba’ salió en su defensa ante la lluvia de críticas que piden su salida

Novio de ‘Beba’ sale en su defensa

“Me he dado cuenta de que la gente tiene mucho odio implantado, muchas veces por una sociedad y una televisión que no siempre reflejan la realidad. Es importante no caer en la trampa de ese odio y no juzgar a los demás sin conocer su historia”, expresó el hombre en un video.

Adicional, la pareja de la participante del Desafío XX, aprovechó para hablar de la gente a la que le gusta opinar de la vida ajena, manifestando que “Yo he aprendido en la vida que, si a mí no me piden una opinión sobre algo, simplemente no digo nada y que no me creo el juez que está viendo qué hace mal la otra persona para criticarlo. Entonces, les dejo eso por ahí: mucha paz, mucho amor de Dios y que Él reine en su corazón para que les dé, quizás, un poquito más de luz en las opiniones”.