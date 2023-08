Aleja le puso freno a Guajira por pullas sobre su triunfo en el ‘Desafío The Box’: “se puede despelucar”

A pesar de que el reality finalizó hace un par de semanas y se conoció el inminente resultado, Alejandra Martínez, conocida como Aleja, no sale de la controversia por aquellas críticas y detractores que no se sintieron contentos con su triunfo. La colombiana intentó pasar la página, pero muchas personas continuaron tirándole pullas, tal y como fue el caso, supuestamente, de Guajira.

De hecho, recientemente, Aleja aprovechó una dinámica de preguntas y respuestas de su cuenta oficial de Instagram para charlar con los curiosos y aclarar puntos que estaban en el aire. La exparticipante del reality no dudó en meterle picante a los temas, soltando vainazos que no le gustaron a más de uno.

La ganadora del Desafío mencionó que ya era momento de superar eso, ya que ella estaba muy ocupada en otros asuntos más relevantes. No obstante, sí apuntó que no había forma de devolver el tiempo y la victoria ya había quedado, por lo que sacó la lengua al final.

“Durante el programa, me subestimaron bastante, nunca me fijé en eso y, más bien, me dejé guiar por las voces que en verdad querían orientarme, una de ellas fue la de Sensei, que nunca dejó de hablarme, y creer en mí, entonces me encanta callarles la boca”, comentó la excompetidora, señalando a su colega, quien también participó del diálogo.