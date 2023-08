Ganadora del ‘Desafío’ ahora tiene diamantes en los dientes y no escapa a críticas y chistes flojos: “A los ladrones les gusta esto”

Hace algunos días se acabó una nueva temporada del Desafío, dando como ganadores a ‘Sensei’ y ‘Aleja’. Desde entonces, varias son las preguntas que les han hecho respecto a su paso por el reality, pero también a qué harán con el dinero que ganaron. Y es que cada uno se llevó para su casa 400 millones de pesos, además de todo lo que acumularon durante la competencia.

‘Aleja’, por ejemplo, reveló que tenía varios planes en mente, pero, además, afirmó que había querido pasar por el quirófano para hacerse un retoque. La deportista salió baja de peso y con baja autoestima, por eso decidió operarse el abdomen y ponerse extensiones en su cabello.

Sin embargo, estos no han sido los únicos cambios que ha hecho en su físico. La ganadora del reality estuvo de visita en Tropicana y allí hizo varias confesiones, entre esas, que ahora tiene diamantes en sus dientes.

La mujer no se extendió mucho en el tema y simplemente afirmó que: “Me los pusieron. El muchacho que me arregla los dientes me dijo: ‘Ay, ven te pongo’”.

‘Sensei’ también hizo parte de aquella conversación con la emisora y luego de que mencionaran los diamantes de ‘Aleja’ solo atinó a decir: “Eso es muy fresa”, mostrando su cara de sorpresa. Adicional a eso, los locutores de la emisora no dudaron en hacer chistes al respecto: “A los ladrones les gusta esto”.

Alejandra Martínez, como es su nombre de pila, aprovechó su conversación con la emisora para desahogarse sobre varios comentarios negativos que han surgido luego de ganar el reality.

Y es que en redes han aparecido mensajes negativos, de quienes afirman que ella no merecía ser la vencedora, “pues nunca sobresalió en el Desafío”.

Aleja, ganadora del 'Desafío The Box', ahora tiene diamantes en sus dientes. | Foto: @alejamartinez_s

Respecto a eso, ‘Aleja’ afirmó lo siguiente: “Durante el programa, me subestimaron bastante, nunca me fijé en eso y, más bien, me dejé guiar por las voces que en verdad querían orientarme, una de ellas fue la de ‘Senséi’, que nunca dejó de hablarme y creer en mí, entonces me encanta callarles la boca”.

Los periodistas de la emisora quisieron ahondar en otro tema polémico que fue tendencia durante el final del programa, relacionado a que ‘Guajira’ había hecho trampa para que ‘Aleja’ se atrasara.

La competidora habló sobre la supuesta trampa de 'Guajira' en el final del reality. | Foto: Fotograma, 4:16, Con pulla a 'Guajira', Aleja respondió a quienes la critican por ganar el Desafío - YouTube Tropicana Colombia

Sucedió en la mitad de la competencia, cuando ambas tenían que pasar por una especie de laberinto hecho con una palabra. ‘Guajira’ iba adelante y le dijo a ‘Aleja’ que no se metiera por dicha parte, pues se iba a equivocar. Para muchos televidentes, ella no fue sincera y no quería que su contrincante fuera por el camino correcto.

Acerca de eso, la deportista le dijo a la emisora que: “En el momento no vi nada raro y yo iba detrás de ella, íbamos muy pegaditas y ella, en un momento en el que estaba el hueco ahí para pasar a la otra letra en el laberinto, se volteó y me dijo: ‘No, por aquí no es’. Entonces, yo me devuelvo inocente y miro y ella siguió”.

'Aleja', ganadora del 'Desafío The Box' 2023. | Foto: Instagram @alejamartinez_s

“En temas de definición hay mucha suerte, porque, con toda la ventaja que llevaba, se supone que yo debería ser la campeona. Pero no demerito a mi compañera, lo hizo mejor que yo, se le dio, tuvo mucha más suerte que yo, es válido y sencillamente no tengo otra explicación más que suerte”, dijo a Caracol.

'Guajira' fue una de las participantes más polémicas del 'Desafío'. | Foto: 45:29 | Dos desafiantes se acusan de tramposas en el Desafío de Sentencia y Bienestar | Desafío The Box 2023