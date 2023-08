Subcampeona del ‘Desafío The Box’ está incomunicada tras fuerte accidente

Iván Lalinde confiesa si le cae mal ‘Guajira’, finalista del ‘Desafío The Box’

“Me sentía muy tranquila porque para eso entrené todo este tiempo y muy emocionada porque tenía ventaja, sin embargo, nunca me confié”, le dijo a Caracol luego del final del reality .

“En temas de definición hay mucha suerte, porque, con toda la ventaja que llevaba, se supone que yo debería ser la campeona. Pero no demerito a mi compañera, lo hizo mejor que yo, se le dio , tuvo mucha más suerte que yo, es válido y sencillamente no tengo otra explicación más que suerte”.

'Aleja' fue la ganadora del 'Desafío The Box', lo que causó mucha polémica. | Foto: @alejamartinez_s

A pesar de la frustración, la vida continuó para Guajira, a quien se le ha visto muy contenta en sus redes sociales. Incluso, esta semana sorprendió a sus seguidores al hacerse un cambio de look .

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para esta mujer. Y es que en Instagram contó con bastante tristeza que se había quedado sin celular. Aunque no contó en específico qué había pasado con él, sí mostró que la pantalla estaba rota y que el móvil no prendía.