“Después no digan que por qué no salimos al aire”: la razón por la que Paola Turbay detuvo por un momento las grabaciones de ‘Ana de Nadie’

La exreina, actriz, modelo y empresaria, Paola Turbay, forma parte de la nueva producción del Canal RCN ‘Ana de Nadie’ y hace un tiempo Turbay utilizó sus redes sociales para decir: “¡Estoy que brinco en una pata! Hace tres meses me llegó un personaje absolutamente divino que me ha movido las fibras a todo nivel. Gracias a un equipo increíble y a un elenco de lujo”.

No obstante, las grabaciones de la producción se detuvieron este viernes durante el partido Croacia - Brasil, pues todo el equipo de grabación estaba atento a los resultados que dejaron eliminado a Brasil, tras unos penaltis.

“Esta gente no trabaja... después no digan que por qué no salimos al aire”, dijo la exreina a través de su cuenta de Instagram y en donde se observa a todo el equipo de ‘Ana de Nadie’ viendo el partido.

El nuevo proyecto de Turbay

El pasado miércoles 9 de noviembre, RCN anunció el inicio de las grabaciones de su nueva novela llamada Ana de nadie, la cual contará con grandes talentos de la farándula nacional como la exreina de belleza Paola Turbay, quien tendrá el papel de Ana Ocampo, y el actor Jorge Enrique Abello, encargado de interpretar a Horacio Valenzuela.

La producción cuenta la historia de un matrimonio de más de 25 años, aparentemente feliz, que cambia repentinamente a causa de una infidelidad que involucra a una persona mucho más joven que el responsable. Esto se convertirá en un reto para la persona afectada, pero también en una oportunidad para aprender más sobre el amor propio.

Otros nombres que hacen parte de este proyecto son Sebastián Carvajal, Carlos Báez, Lucho Velasco, Judy Enríquez, Adriana Arango, Adriana Romero, Andrés Toro, Laura Archbold y Diana Wiswell.

La maldición brasileña

Esta vez el hexacampeonato no fue, Brasil, una de las selecciones favoritas para hacerse con el título de Qatar 2022 terminó este viernes su camino en el sueño de volver a ser campeones del Mundo.

De hecho, la eliminación de Brasil ante Croacia fue un dejavú de lo que ha sucedido en los últimos cuatro mundiales en instancias directas. La estadística arrojó una escalofriante maldición que se cumplió nuevamente ante los croatas.

Según el conocido estadista MisterChip, Brasil ha perdido con sus últimos cinco rivales europeos en eliminaciones directas de Mundiales. En el año 2006, el ‘scratch’, cayó en cuartos de final con Francia.

Cuatro años después, en la cita orbital organizada en Sudáfrica, la verdeamarela volvió a sucumbir en los cuartos de final, en aquella oportunidad, su verdugo fue Países Bajos, rival que terminó llegando a la final.

Para el año 2014, año en el que fue organizador, los brasileños se despidieron en semifinales con Alemania en ese recordado 7-1. Posteriormente, en la disputa del tercer puesto cayeron con Países Bajos.

Ya para el año 2018, donde la ilusión nuevamente estaba latente con Neymar y compañía, volvieron a ser víctima de los cuartos de final. En esa ocasión, la poderosa Bélgica sorprendió con un sólido 2-1 que apagó nuevamente la llama del campeonato.

Sobre la derrota sufrida este viernes, Neymar acusó que la tristeza de la eliminación contra Croacia es aún mayor que la sufrida en Rusia 2018 cuando en la fase de cuartos de final, el equipo suramericano terminó eliminado por Bélgica.

Adicional, según refieren medios internacionales, previo a esta cita mundialista, Neymar había afirmado que “no sabía si tendría la fuerza mental para seguir jugando al fútbol” si no lograba una victoria, razón por la que seguramente Qatar sería su último mundial.

Finalmente, en el partido que jugó este viernes Brasil frente a Croacia, y con el gol anotado por Neymar, este alcanzó a Pelé como máximos goleadores históricos del equipo con 77 goles.