Clara Chía y Piqué estarían planeando su boda; la joven habría puesto una condición relacionada con Shakira

Shakira y Gerard Piqué quedaron como protagonistas de una fuerte ola de noticias en los medios internacionales, debido a toda la polémica que despertó su ruptura amorosa en 2022. Ambos famosos no lograron escapar de las opiniones y críticas de miles de personas, quienes se enfocaron en los nuevos caminos que tomaron a futuro.

Shakira y Piqué anunciaron su separación en junio de 2022. - Foto: Cuenta de Instagram @shakira

El exfutbolista llamó la atención de los curiosos con la relación sentimental que formalizó con Clara Chía Martí, quien habría llegado a su vida cuando aún sostenía un vínculo amoroso con la barranquillera. La joven española y el catalán optaron por enfrentarse a la prensa, luchando contra la presión y los juicios que hicieron de los dos a lo largo de los últimos meses.

Ante la incertidumbre de qué pasaría con Shakira y su mudanza a Miami, las miradas de más de uno se posaron en reciente información que salió a la luz sobre Piqué y Clara Chía. Medios apuntaron que la pareja sostuvo una conversación en un restaurante, planeando su próximo paso en la relación sentimental que construyeron.

Gerard Piqué y Clara Chía, en una de sus citas más románticas y 'conflictivas'. - Foto: Europa Press

De acuerdo con lo que salió a la luz, Gerard Piqué y su novia sí tendrían planes de boda y todo iría bastante en serio. Una periodista quiso hablar del diálogo que sostuvieron los españoles, supuestamente, en un reconocido restaurante de Barcelona.

Según lo que mencionó Mónica Vergara en el programa Fiesta de Telecinco, el pasado sábado la pareja estaba cenando en un lugar de la ciudad española, cuando comenzaron a mencionar sus intenciones de dar el siguiente paso en su noviazgo. El empresario y la relacionista pública tocaron el tema y surgió una condición específica para llevar a cabo la celebración.

La pareja compartió la primera fotografía juntos en redes sociales. - Foto: Instagram @3gerardpique

La comunicadora relató que, “entre bocado y bocado”, Clara Chía le habría hecho una petición a Piqué con respecto a su supuesta boda. La joven de 23 años se habría interesado en que los detalles de su evento amorosa no salieran del círculo de amigos y conocidos, evitando, aparentemente, que llegaran a oídos de Shakira.

Con lo expresado por Vergara, la catalana estaría buscando que su boda sea algo privado y lejos de los medios, esquivando lo público y mediático.

La colombiana dejó sin palabras por un par de líneas que compartió en 'TQG'. - Foto: Europa Press - Fotograma, 1:12, TQG - YouTube Karol G

“Hablaron, sobre todo, de cómo a Clara le gustaría que fuese su enlace matrimonial. Ella en ningún momento quiere que sea una boda por todo lo alto, quiere que se algo muy íntimo, privado y familiar, y no quiere que esto vaya más allá de una noticia”, indicó la comunicadora.

De igual manera, esta salida habría durado casi dos horas, demostrándose su amor y charlando sobre todo lo que estaban buscando como pareja. “Están enamoradísimos. Él pide un café, ella lo coge, coge el azucarillo, lo pone en el café, le da vueltas y se lo entrega”, agregó la periodista.

Gerard Piqué y Clara Chía, de la mano y entre risas, responden por fin a las preguntas de la prensa. - Foto: Europa Press

Por el momento habrá que esperar cuál será el destino de la pareja, teniendo en cuenta que Shakira podría irse de España el próximo primero de abril de 2023, según lo revelado por las Mamarazzis.

La cantante habría tomado decisión con respecto a su estadia en España. - Foto: Instagram @shakira

Clara Chía y Gerard Piqué se enfrentaron a reconocido paparazi

Recientemente, Clara Chía y Piqué fueron protagonistas de un inesperado video en medios internacionales, debido a los comportamientos y actitudes que tuvieron con un reconocido periodista español. Jordi Martin volvió a verse cara a cara con el deportista y su novia, enfrentando acciones sorpresivas por parte de la pareja.

De acuerdo con lo que relató el paparazi en El gordo y la flaca, durante los últimos días tuvo que lidiar con una situación incómoda y desagradable, ya que el empresario y la joven de 23 años mostraron irreverencia y grosería en su contra, luego de que les preguntara por Shakira. Los dos españoles no dudaron en arremeter contra el reportero, manifestando sus ganas de lío.

El reportero habló por primera vez de toda su travesía siguiéndole los pasos a Piqué y a Shakira. Fotos: @3gerardpique - @jordimartinpaparazzi - Foto: Instagram @3gerardpique - @jordimartinpaparazzi

Según relató Jordi Martin al programa de entretenimiento, un día estaba fuera de la casa de Shakira y los padres de Piqué, cuando se topó con el carro del exfutbolista. En la camioneta iba la pareja, la cual sonrió y entró al garaje de Montserrat Bernabéu y Joan Piqué.

Cuando salieron de la vivienda, el periodista se percató que Gerard aceleró con su auto e intentó “arrollarlo”, por lo que se corrió del camino y quedó pasmado.

Clara Chía y Gerard Piqué normalizan su relación ante las cámaras. Europa Press Reportajes / Europa Press 03/2/2023 - Foto: Europa Press

“Les cuento que viví un episodio muy desagradable con Gerard Piqué y Clara Chía y estuve a punto de ser atropellado…les muestro qué sucedió”, dijo al inicio de su reportaje.

“Después de la nueva canción de Shakira, esta vez con Karol G, teníamos que buscar una reacción de Piqué y Clara. Se acaban de meter en el garaje de los padres de Piqué, es la primera vez que la captamos entrando en este lugar. Le preguntamos a Chía sobre lo que dijo Shakira de que Piqué la buscaba todavía, pero yo no entiendo nada, Clara se lo toma como broma”, mencionó.

Gerard Piqué y Clara Chía llegando a la casa de Joan Piqué y Montserrat Bernabéu. - Foto: Europa Press

En el relato, el comunicador afirmó que Chía y Piqué se limitaron a sonreír y burlarse de la situación, plasmando lo bien que se encuentra su relación amorosa en la actualidad. “Se limitaron a sonreír y burlarse un poco de la situación. Lo cierto es que la relación entre ellos está bien, se llevan de maravilla con la familia de Gerard y me dicen que los padres de él no ven la hora de que Shakira se vaya a Miami”, afirmó.

No obstante, todo se tornó tenso entre Martin, Piqué y Clara Chía, debido a que la camioneta del exfutbolista salió del garaje y aceleró con bastantes intenciones de esquivar al reportero. Cuando se encontraron en una carretera, la pareja comenzó a insultar, ofender y señalar al paparazi, quien iba en otro auto cerca de ellos.

El paparazi Jordi Martin ha estado reportando la vida de Shakira durante mucho tiempo. - Foto: Instagram: @3gerardpique / @jordimartinpaparazzi / @Shakira

“Esperemos a que salieran de la casa y ahí comenzó la lucha para que nos dijeran algunas palabras. Cuando salieron, Piqué aceleró la camioneta de tal manera que, por poco, me atropella”, puntualizó.

“Un poco más tarde nos cruzamos en la carretera y ambos se reían de mí, me insultaban y hasta me hacían señas obscenas. Horas más tarde, Piqué consiguió mi número de teléfono y me llamó diciéndome hasta del mal que me iba a morir”, agregó Martin, evidenciando este encuentro con un video.