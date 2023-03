Foto | Piqué y Clara Chía enviaron un gesto obsceno que causó polémica ¿Sería para Shakira?

Gerard Piqué se ha convertido en una de las figuras públicas más perseguidas por los paparazis junto a su novia Clara Chía. Esto, después de oficializar su nueva relación por medio de sus redes sociales con una foto donde salían ambos demostrándose el amor que se tienen.

La pareja se ha enfrentado a las críticas, principalmente dadas por los fanáticos de Shakira. - Foto: Instagram: @3gerardpique

Aunque todos los días se conocen más y más detalles sobre la nueva vida del exdefensa del Barcelona FC, siempre da qué hablar y no precisamente por sus buenos actos. Recientemente, un video se viralizó en redes sociales por la forma en que él reaccionó cuando le preguntaron por su expareja, la cantante Shakira.

Cabe recordar que la noticia de su ruptura se dio en junio del año 2022 debido a la infidelidad del español con la joven de 23 años que trabajaba con él en su empresa Kosmos y de la cual la colombiana era socia. Desde entonces la vida de estos tres personajes ha dado de qué hablar.

Jordi Martin ha sido uno de los reporteros que desde que empezó todo el tema de la separación sigue paso a paso a Shakira y, por supuesto, a Piqué. En esta oportunidad el paparazi quiso acercarse a la casa de los padres del exfutbolista para obtener declaraciones sobre lo que pensaban de la nueva canción de la barranquillera junto a Karol G.

Shakira y Karol G lanzaron pullas a Piqué y Anuel AA. - Foto: Montaje con fotos tomadas de Instagram: @shakira/@3gerardpique

Lo que él nunca se imaginó es que Piqué llegaría a visitar a sus progenitores junto a su pareja, Clara Chía, y entrando a la casa enviaron un gesto muy grosero y obsceno cuando lo vieron. Ambos pusieron el dedo índice sobre su nariz y se le reían en la cara.

Una cuenta de fans de la pareja replicó la imagen y apoyó lo que están haciendo contra Jordi Martin, aunque otros seguidores indicaron que no era la forma de expresarse.

¡Oh, mi Dios! 😲 Me tatuaria esta imagen ya mismo. Gerard Piqué y Clara Chia, respondiendo a las provocaciones del paparazzi acosador Jordi Martin. Cada vez que JM diga algo de ellos hay que respónderle con esta imagen. Los amo 😂🤣😘 pic.twitter.com/hbTjEPjDJf — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) March 3, 2023

Cabe recordar que el mismo periodista contó lo ofendido que se había sentido, no solo por ese gesto que tuvieron Piqué y Clara, sino porque en un video quedó grabado cuando el español sale de casa de sus padres y por poco arrolla a Martin.

De acuerdo con lo que relató el paparazi en El gordo y la flaca, los dos españoles no dudaron en arremeter contra el reportero, manifestando sus ganas de lío. Según relató al programa de entretenimiento, se topó con el carro del exfutbolista y Gerard aceleró e intentó “arrollarlo”, por lo que se corrió del camino y quedó pasmado.

“Les cuento que viví un episodio muy desagradable con Gerard Piqué y Clara Chía, y estuve a punto de ser atropellado… les muestro qué sucedió”, dijo al inicio de su reportaje.

“Después de la nueva canción de Shakira, esta vez con Karol G, teníamos que buscar una reacción de Piqué y Clara. Se acaban de meter en el garaje de los padres de Piqué, es la primera vez que la captamos entrando en este lugar. Le preguntamos a Chía sobre lo que dijo Shakira de que Piqué la buscaba todavía, pero yo no entiendo nada, Clara se lo toma como broma”, mencionó.

Jordi ha estado al tanto de lo que pasa con Piqué, Clara y Shakira. - Foto: Tomada de Instagram @jordimartinpaparazzi y @3gerardpique

En el relato, el comunicador afirmó que Chía y Piqué se limitaron a sonreír y burlarse de la situación, plasmando lo bien que se encuentra su relación amorosa en la actualidad. “Se limitaron a sonreír y burlarse un poco de la situación. Lo cierto es que la relación entre ellos está bien, se llevan de maravilla con la familia de Gerard y me dicen que los padres de él no ven la hora de que Shakira se vaya a Miami”, afirmó.

“Esperemos a que salieran de la casa y ahí comenzó la lucha para que nos dijeran algunas palabras. Cuando salieron, Piqué aceleró la camioneta de tal manera que, por poco, me atropella”, puntualizó.

“Un poco más tarde nos cruzamos en la carretera y ambos se reían de mí, me insultaban y hasta me hacían señas obscenas. Horas más tarde, Piqué consiguió mi número de teléfono y me llamó diciéndome hasta del mal que me iba a morir”, agregó Martin, evidenciando este encuentro con un video.