Shakira perdió la lujosa y millonaria mansión de Barcelona que habitó junto a sus hijos y Gerard Piqué

Shakira y Gerard Piqué se separaron en junio de 2022 y desde entonces su vida se ha vuelto una novela, puesto que el exfutbolista no demoró mucho tiempo para dejarse ver con su nueva pareja, Clara Chía Martí.

El exdefensa del Barcelona FC le habría sido infiel a la barranquillera con la estudiante y, cuando la noticia se difundió por todo el mundo, ellos ya llevaban más de un año saliendo.

Gerard Piqué y Clara Chía habrían comenzado su relación sentimental desde hace más de un año. - Foto: Instagram: Jordi Martín

Por eso, la cantante no dudó en empezar a enviar indirectas por medio de lo que mejor saber hacer, la música, y compuso varios temas haciendo referencia a lo que estaba viviendo. El primero de ellos fue Te felicito junto a Rauw Alejandro, luego publicó Monotonía con Ozuna, seguido a ello salió Music Sessions #53 en colaboración con el productor argentino Bizarrap y hace unos días lanzó TQG con su colega colombiana Karol G.

Todas estas composiciones han tenido algo en común y es que van dirigidas directa o indirectamente para Piqué y su actual pareja.

La cantante lanzó un inesperado video, el cual fue tomado como indirecta para Piqué y su novia. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

El pasado 8 de noviembre, la prensa española informó que la barranquillera y el catalán habían llegado a un acuerdo por la custodia de sus hijos. Los pequeños Milan y Sasha viajarán a vivir a Miami con la cantante colombiana, aunque el exfutbolista podrá visitarlos cuando quiera.

El acuerdo también contempló que Piqué, quien decidió dar un paso al costado en el fútbol, se quedará con una lujosa mansión de la pareja en Barcelona, hasta el momento habitada por Shakira, pero de la que se iría las próximas semanas.

Pues bien, recientemente, el paparazi Jordi Martin contó durante una participación en el programa Intrusos, que la cantante colombiana ya no sería más la propietaria de la mansión ubicada en la urbanización Ciutat Diagonal de Esplugues de Llobregat, en una zona exclusiva en Barcelona, donde actualmente vive con sus dos hijos, incluso con sus padres, William Mebarak y Nidia del Carmen Ripoll.

Madre de Shakira reaparece visitando a su esposo. - Foto: Tomada de Instagram @shakira

“Tuve hace dos meses acceso a las escrituras y me llevé una sorpresa”, señaló, donde a su vez agregó que la famosa expareja había adquirido la mansión en 2012, a nombre de una corporación registrada en la ciudad española, pero que, “al día de hoy, solo salen Piqué y su papá; Shakira ya no figura, por lo cual ella ya no es propietaria de la casa”.

Shakira habría tomado radical decisión en su vida; marcará su futuro tras una larga espera

Una vez la celebridad decidió hacer oficial su ruptura amorosa con Gerard Piqué, la atención de los paparazis y fanáticos se ubicó en la nueva etapa que atraviesa con su familia, ya que posiblemente su presente dé un giro total. La barranquillera se mantuvo en silencio con respecto al camino que tomará, haciendo movimientos discretos y privados.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. - Foto: Europa Press via Getty Images

Sin embargo, recientemente, las ‘Mamarazzis’ de ‘El Periódico’ compartieron un inesperado anuncio relacionado con Shakira y el viaje que haría a Miami. Lara Fa y Lorena Vásquez, integrantes del pódcast, revelaron que tuvieron acceso a nuevos datos sobre esta mudanza y el posible día que la cantante abandonará de forma definitiva España.

Según registraron las comunicadoras, fuentes cercanas a Shakira mencionaron que ya habría una fecha clave para el esperado viaje de la artista con sus hijos a Estados Unidos, tal y como se había planeado desde 2022. Las españolas comentaron que esta decisión encajaría a la perfección con el calendario escolar de los menores, quienes entrarán a un nuevo colegio en Miami.

De acuerdo con lo que se conoció, la intérprete de ‘Waka Waka’ habría elegido el primero de abril para llevar a cabo su mudanza a la ciudad estadounidense, aprovechando el famoso espacio ‘spring break’.

“A partir de fuentes del entorno cercano de la artista colombiana, la cantante planea trasladarse a la ciudad estadounidense el próximo primero de abril para aprovechar las vacaciones escolares que tienen durante esos días los alumnos americanos, denominadas spring break”, señalaron las Mamarazzis, según cita El Periódico.

No obstante, ambas periodistas aclararon que todo esto dependería de cómo mejore la salud del padre de Shakira, quien estuvo bastante delicado meses atrás. “Así, los dos hijos que tiene con Gerard Piqué, Milan y Sasha, se podrían incorporar ya a su nuevo colegio. De todas formas, la mudanza dependería de cómo evoluciona el estado de salud del padre de Shakira”, reseñó el medio.

Laura Fa aprovechó este espacio en el programa para aclarar que, una vez la colombiana se instale en Miami, el abogado de Piqué podrá solicitar la homologación del acuerdo que se firmó el pasado primero de diciembre de 2022, donde se aclaraban los puntos de este proceso paterno entre ambos.

“Cuando ella ya se instale en Miami es cuando el abogado de Gerard Piqué, Ramón Tamborero, podrá solicitar la homologación del acuerdo que tienen aquí por la custodia de sus hijos. Esa homologación, hasta que Shakira no se instale en Estados Unidos, no se dará”, dijo la española.