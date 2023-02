En entrevista: Shakira se destapa y revela cuál es su situación

Con todo lo vivido por cuenta de la ruptura amorosa entre Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué, se han dado a conocer cientos de rumores en las redes sociales explicando el fin del vínculo entre la barranquillera y el español, que durante más de 12 años estuvieron juntos. Asimismo, la pareja sigue teniendo dos hijos juntos, Milan y Sasha, de los cuales también han estado en medio de la polémica.

Pues bien, la barranquillera decidió romper el silencio y hablar, en lo que sería su primera entrevista en video desde su ruptura, con el periodista mexicano Enrique Acevedo, en el programa En Punto, del canal N+, cadena mexicana de noticias del grupo Televisa. Allí, aprovechó para hacer algunas revelaciones contundentes sobre su vida personal, familiar y de trabajo.

Shakira y Enrique Acevedo. - Foto: Enrique Acevedo en Instagram

En primer lugar, la artista colombiana señaló que su música, en especial sus últimas canciones Te Felicito, Monotonía, Session #53 y TQG, han servido de catarsis y terapia para recuperarse. “Mis letras, canciones y música en general son más elocuentes que yo misma, y siempre a través de ella he intentado ser honesta, además de utilizarla como catarsis y terapia. Mis canciones son más eficaces que una visita al psicólogo”, dijo la barranquillera entre risas.

De igual manera, contó sobre la importancia que fue hacer junto al DJ y productor argentino, Bizarrap, la Session #53. “A esa sesión podrían haberme tomado una foto de antes y después y se notaría la diferencia. Entré al estudio de una forma y salí de otra (...) Fue un gran desahogo, necesario para mi propio proceso de sanación y recuperación. Creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiese tenido esa canción y la posibilidad de expresarme... después de que experimentas un desamor, una traición, un vacío o una decepción, hay que sentir lo que toca sentir, pero también pensar en lo que se está pensando”.

Shakira y Bizarrap. - Foto: Sony Music

Por su parte, el periodista mexicano le recordó el momento “significativo” en el que se encuentra Shakira, en su carrera musical, gracias a los éxitos que ha logrado, además del 2022 tan ‘duro’ que tuvo la artista con el tema de su ruptura. “Es extraño y cruel, de cómo la vida tiene que valerse de estos momentos para desarrollar músculos emocionales que no sabías que tenías (...) Ha sido un momento de honestidad total tanto de mi parte como de mi público. Me he sentido realmente apoyada por mi público por una manera que jamás esperé que fueran tan claves para ayudarme a levantar cuando estaba en el piso, que estuve en un buen rato en el piso, me dieron la fuerza para levantarme y decir que estoy lista para el próximo round. Que venga la vida y que me muestre, que más hay”, señaló la artista.

En la entrevista, Shakira además mencionó que la sesión es algo muy importante para ella, pues se alegra de haber roto tantos récords y llegado tan lejos con un trabajo suyo en español. Hay que recordar que varios de sus grandes hits, como Whenever, Wherever o Hips Don’t Lie, tuvieron éxito en sus versiones en inglés, así que para ella significa una victoria total estar posicionada como la tercera artista más escuchada a nivel mundial con un trabajo en su lengua materna y como colombiana.

Shakira en entrevista en el Canal de las Estrellas. - Foto: Captura de vídeo/ Canal N+

“¿Sabes qué celebro? Que le esté pasando a una colombiana, a una mujer latinoamericana y que me esté pasando en español. Hace que valga la pena”, señaló la artista, feliz de los logros obtenidos en su carrera musical.

También contó que si mirara para atrás en su carrera y pensando en lo que falta, aún se mantiene motivada para descubrir quien es y lo que puede dar. “Me gusta pensar en lo que falta. Siempre he sido muy inquieta y tengo una deuda conmigo constantemente que quiero comprobar si aún me queda ese talento y no ha desaparecido... Pero eso es lo que hace que tenga ganas de seguir sacando música y ahora, tengo más ganas que nunca”.

“Ahora voy de subida, tengo más confianza en mí misma, que eso es lo difícil para el ser humano, que no sabemos en como vamos a reaccionar, no creemos en nuestra propia resiliencia. Yo no sabía que podía llegar a ser fuerte, siempre creía que iba a ser más bien frágil, pero hay que tener fe, fe en uno mismo”, cerró la galardonada artista barranquillera.

Shakira en la sesión de fotos para su portada de la revista Elle. Foto: Instagram @shakira. - Foto: Foto: Instagram @shakira.

Por último, Shakira reveló que esperaba tener una vida diferente, “en su final feliz”, pero que, aun así, se siente agradecida con el público por el reconocimiento y apoyo. “Imaginaba, que a mi edad, estaría en una finca, criando pollos, ordeñando vacas y viendo crecer a mis hijos (...) Empecé a fabricar mi propio final feliz, pero la vida siempre me ha puesto en posiciones incómodas para darme un entendimiento de cómo viven los demás (...) He vivido la riqueza, la pobreza, los halagos, la discriminación, el prejuicio; la vida me ha colocado en diferentes esquinas para cambiar un punto de vista”.

