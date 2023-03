Así respondió Gabriela Tafur a quienes la llaman “insípida” por estar en ‘El Desafío’

Gabriela Tafur es una de las mujeres más influyentes en Colombia, según algunos de los comentarios que se pueden ver en sus redes sociales. La caleña se dio a conocer hace unos años cuando fue coronada como Señorita Colombia y desde entonces su presencia en las pantallas, en las pasarelas y en la farándula en general no ha terminado.

Gabriela Tafur, exseñorita Colombia. - Foto: SEMANA

Tafur está lejos de ser solo una exreina de belleza. En la actualidad, se desempeña como modelo de importantes pasarelas y marcas, es escritora, creadora de contenido y se graduó de abogada con honores. Sin embargo, uno de los aspectos por los que Gabriela también llama la atención es por su pareja, Esteban Santos, con quien genera suspiros y envidia de las seguidoras del hijo menor del expresidente Juan Manuel Santos.

Gabriela Tafur y Esteban Santos - Foto: Instagram @gabrielatafur

Por estos días, Gabriela ha sonado con fuerza en los medios por su regreso a la televisión colombiana. La razón es que esta caleña de 27 años vuelve a ser la presentadora de ‘El desafío The Box’ del Canal Caracol junto a Andrea Serna. Sin embargo, no muchos estarían contentos con esta noticia y Tafur ya se enteró de ello. Por eso no dudó en usar sus redes sociales para interactuar sobre el programa y además responder a sus haters.

En estos días se anunció el lanzamiento de una nueva temporada de ‘El Desafío The Box’ en el Canal Caracol de la mano de Andrea Serna y Gabriela Tafur, las presentadoras de este reality de superviviencia que mide el alcance físico y mental de algunos atletas colombianos a través de pruebas físicas y duros retos de convivencia con el equipo en el que les toque desempeñarse.

Con el capítulo de inicio de la competencia, muchos quedaron encantados con quiénes serían los atléticos competidores que mostrarán sus habilidades y destrezas en diversas y entretenidas pruebas. Sin embargo, aunque para muchos este programa hacía falta en la franja nocturna de la televisión nacional, lo cierto es que otros no estuvieron contentos con el hecho de que Gabriela estuviera presente, pues estuvo en la temporada pasada y , al parecer, su desempeño no gustó del todo.

Gabriela Tafur recibe críticas por ser la presentadora de 'El Desafío' y no se quedó callada - Foto: cuenta de instagram @gabrielatafur

En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 600 mil seguidores, Tafur mostró que recibió un ofensivo comentario sobre ser la anfitriona del concurso: “No, otra vez esa insípida en El Desafío. Que vuelva Daniela (Álvarez), ella sí es la indicada. No esa flacuchenta insípida”, fue lo que dejó un seguidor en la caja de preguntas que abrió Tafur para poder interactuar.

Al ver este comentario, Gabriela decidió tomarlo con humor y dar una respuesta ante la crítica con un video en el que, de manera cómica, imita una voz que dice: “Pues así soy y la ‘queso’... ¡La que soporte”, haciendo movimientos con su cabeza y su cabello, además de hacer un guiño con su ojo.

Este no ha sido el único comentario que Tafur ha recibido en su contra: “Sinceramente y sin juzgarla, no aportó nada en el desafío pasado, siento que no es motivación para los participantes”; “Lo siento por ti, Gabriela, pero fuiste un hueso en El Desafío pasado”; Insípida sí es”; “Ningún la quesoooo porque yo no estoy pa soportar a nadie”; “Es que ella no la contratan para aportar, la llevan para animar y de animadora no tiene nada. Se nota demasiado forzada su “felicidad” pero deber ser buena persona 🤪”; “Que no responda así porque es la verdad fuiste muy aburrida y sin gracia en el desafío pasado, escucha la audiencia que son criticas constructivas”, escribieron varios televidentes que no dudaron en hacer críticas sobre lo que dijo Gabriela Tafur.