Gabriela Tafur confesó que se fue a vivir con Esteban Santos apenas lo conoció

Gabriela Tafur, que es una de las principales presentadoras del Desafío The Box (Caracol Televisión), sorprendió hace poco a todos sus seguidores y compartió algunos detalles sobre su relación sentimental con Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos.

En medio de una entrevista con Se dice de mí, la reconocida modelo contó cómo comenzó su historia de amor con el bogotano. Asimismo, resaltó que todo empezó unas semanas antes de la pandemia del coronavirus en el Carnaval de Barranquilla.

La vallecaucana, de igual manera, señaló que la relación iba bastante bien, pero llegó la cuarentena obligatoria, por lo cual manifestó que decidió irse a vivir con la familia del exmandatario colombiano. Sin embargo, afirmó que nunca los había visto antes.

“La gente normal conoce a los suegros en un almuerzo, yo me fui a vivir con ellos apenas los conocí. ‘Buenas suegros, cómo van; aquí me vengo a mudar con ustedes’. Fue algo Valiente”, precisó la exreina de belleza.

Esteban Santos, por su parte, aseguró en el espacio televisivo que sus padres le ordenaron viajar al municipio de Anapoima (Cundinamarca) después de que decretaron el aislamiento para que pasaran juntos el encierro.

Ante esta situación, el hijo del expresidente colombiano indicó que no dudó en pedirles permiso para que la presentadora de Caracol Televisión se quedara con ellos. Además, afirmó que habló maravillas de ella, pues no eran novios oficialmente.

“Mí papá al principio no entendía por qué yo iba a traer a una niña, que nadie conocía, a estar con nosotros en la cuarentena, pero al final terminó aceptando”, puntualizó Esteban en el programa.

La reconocida modelo contó finalmente que el tiempo que pasaron juntos en la cuarentena obligatoria les sirvió bastante para fortalecer la relación y les permitió conocerse de una mejor manera.

Gabriela Tafur también es recordada por su paso por Miss Universo. Sobre este tema señaló que la idea y pasión por este concurso de belleza surgió cuando era muy pequeña, ya que tenía una nana que siempre la llamaba de esa forma.

“Siempre me llamaba Miss Universo, eso caló en mí y me interesó lo del modelaje. Yo era muy chiquita, pero me intimidaba estar en pasarela”, explicó la vallecaucana.

No obstante, la exreina contó que gracias a eso inició en las pasarelas y llegó a ser considerada para el reinado del Valle del Cauca, hasta que tiempo después lo fue. Además, aseguró que el día en el que comenzó a competir por ser la Señorita Colombia fue cuando se graduó de abogada.

“Yo siempre me sentí señorita Colombia, yo decía: voy a ganar, lo sentía dentro de mí. No me acuerdo de nada, yo hice esa coronación ‘zombie’ del cansancio”. agregó Tafur, que reiteró que siempre tuvo como objetivo ganar el concurso del Reinado Nacional de Belleza.

Cabe señalar que la reconocida modelo llegó a ser coanfitriona de El Desafío luego de que Daniella Álvarez tuviera que salir por motivos de salud. Desde entonces, ha estado ayudando a la famosa presentadora Andrea Serna, con quien además se ha mostrado muy cercana.