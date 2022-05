“Siempre me sentí señorita Colombia”: Gabriela Tafur revela detalles del reinado

La reconocida presentadora del Desafío The Box, Gabriela Tafur, es una de las modelos colombianas más admiradas. Tafur se destaca por opinar sobre distintas temáticas del país con fuertes argumentos y por su calidez en el programa.

Sin embargo, es también recordada por su paso por Miss Universo. Sobre el tema y muchos otros, habló en el programa de televisión Se dice de mí, de Caracol Televisión. Allí reveló detalles sobre su vida personal.

Lo primero sobre lo que habló fue su paso por el reinado, señaló que la idea y pasión por Miss Universo surgió cuando era muy pequeña, pues tenía una nana que siempre la llamaba de esa forma. “Siempre me llamaba Miss Universo, eso caló en mí y me interesó lo del modelaje. Yo era muy chiquita, pero me intimidaba estar en pasarela”, dijo.

No obstante, contó que gracias a eso inició en las pasarelas, pues llegó a ser considerada para el reinado del Valle del Cauca, hasta que tiempo después lo fue. Además, contó que el día en el que comenzó a competir por ser señorita Colombia fue cuando se graduó de abogada.

Tras ese paso, empezó a sentir que tenía como objetivo ganar el concurso del Reinado Nacional de Belleza. “Yo siempre me sentí señorita Colombia, yo decía: voy a ganar, lo sentía dentro de mí. No me acuerdo de nada, yo hice esa coronación ‘zombie’ del cansancio”.

Cabe señalar que Tafur llegó a ser coanfitriona de El Desafío, luego de que Daniella Álvarez tuviera que salir por motivos de salud. Desde entonces, ha estado ayudando a la reconocida presentadora Andrea Serna, con quien además se ha mostrado muy cercana.

El regaño de Serna a participante en el show

Andrés Alfonso Miranda, apodado Tarzán en el Desafío, ha sido protagonista de más de un debate en el programa del Canal Caracol y en la última emisión del reality no fue la excepción.

En esta oportunidad, el concursante se encontraba presente en una de las pruebas que estaban llevando a cabo las mujeres de su equipo y, como capitán de los Alpha, debía estar apoyando a su compañera Carol en medio de la competencia y él decidió recostarse a dormir.

Durante la conversación que lleva a cabo Andrea Serna con cada uno de los participantes, la presentadora lo cuestionó por ese acto y por no apoyar a las mujeres en este ciclo en el que están en peligro.

“No sé qué te da risa Tarzán, si tú eres el capitán y tenías que apoyar a las mujeres de tu equipo porque están en peligro”, le cuestionó Serna.

Al respecto, el participante afirmó que ha venido hablando con algunos compañeros a quienes les ha dicho que él no quiere ser capitán, que ha tenido que guiar a muchas personas en su vida, ser líder de su comunidad y que siempre ha asumido ese rol y por ahora no quisiera ser capitán.

“Yo llegué y me tocó ser capitán por haber ganado, luego seguí siéndolo y, la verdad, no es algo que yo quiera hacer, es algo que simplemente me tocó”, dijo.

Ante esto, Serna lo preguntó entonces si no quería ser capitán, a lo que él contestó afirmativamente.

A su llegada a la casa donde se encontraban los demás compañeros de Alpha, ellos cuestionaron la actitud de Tarzán y lo calificaron de un “feo acto”, porque mientras las demás se estaban matando por ganar, él solo decidió dormir.