Llueven críticas a Valkyria por romper en llanto en el Desafío ‘The Box’

Una polémica se desató en las redes sociales contra la atleta olímpica, Andrea Carolina Olaya Gutiérrez, también conocida como Valkyria, por la ronda de castigos luego de las pruebas de esta semana que dejaron como perdedor al equipo Alpha, que además de estar sin comida, ahora deberán enfrentar un castigo en el Desafío The Box.

Valkyria entró en el ojo del huracán tras mostrarse afectada por ir en contra de sus principios: no castigar a los equipos que la están pasando mal por falta de alimentos, que en este caso son los competidores de Alpha. Sin embargo, muchos seguidores en las redes sociales le recordaron el momento en que no pensó igual cuando ocurrió lo mismo con los integrantes de Gamma.

En el capítulo del pasado viernes se vio que luego de terminada la prueba, en la que tuvieron que cargar una pesada piedra durante un buen trayecto, los hombres del equipo Beta se pusieron de acuerdo para enviar el castigo a Alpha, al parecer sin consultarle a las mujeres, entre las que estaba Valkyria.

“Entiendo sus argumentos y están en lo correcto, a mí, Valkyria, me parece inhumano”, dijo la competidora al enterarse de la situación.

Ante esto, Ceta (quien también hace parte del equipo), le contestó que “tomamos la decisión porque fue entre hombres, y es ciclo de hombres. Nosotros respetamos la decisión cuando ustedes la tomaron”.

Ante esta situación, las críticas no se hicieron esperar por la actitud de la competidora, quien incluso buscó ayuda entre los participantes de Gamma para que aceptaran el castigo. Los espectadores la calificaron de “hipocrita” y de no ser justa con las decisiones, que afectaron a las mujeres.

Parce Valkiria con su humanidad charra no me cuadra. Ella fue la misma que cuadró el juego la vez pasada para que le hicieran la misma vaina a Gamma. Ahora llora sólo porque eso va para los amigos de Alpha #DesafioTheBox2 — Stella ⁷ (@64_nany) May 14, 2022

Valkiria lo más falso del desafío que nivel de hipocresía #DesafioTheBox2 #Desafiothebox https://t.co/DdV085FsTb — Álvarez Lopera (@user3465788) May 14, 2022

Entre los comentarios que se leen en Twitter, tras este capítulo del Desafío The Box, los internautas trajeron a colación el momento en que Valkyria pactó con Beta para dejar ganar a los de Alpha y mandarle castigo a los de Gamma, razón por la que le pidieron que fuera honesta en el juego.

Como una muestra de su sensibilidad frente a los demás, Valkyria expresó entre lágrimas a sus compañeros que el acuerdo que hicieron Beta y Gamma, para enviar el chaleco y el castigo a Alpha, le parecía injusto, ya que los competidores morados no tiene comida en su casa.

VALKIRIA hablando de humanidad y ella fue la que pactó con Beto para dejar ganar a Alpha y mandar Chaleco y castigo a Gamma !! En fin la hipocresía #DesafioTheBox #Desafiothebox2022 pic.twitter.com/zmcaegT4jV — POLDEYBER CIRO OCAMPO (@Poldeyber_93) May 14, 2022

Incluso al ser consultada por Andrea Serna, sobre lo que estaba pasando, la competidora del equipo Beta se mostró consternada al momento de anunciar la decisión y entre lágrimas dijo que no estaba de acuerdo en atacar con castigos a quienes la estaban pasando mal.

“No estaba de acuerdo, lo supe hasta el final (...) al enterarme me dio bastante duro y no me parece tan chévere castigar a un equipo que no tuviera comida, y menos con un castigo que requiere harto esfuerzo físico, y con mayoría de integrantes sentenciados”, dijo Valkyria, durante el capítulo.

Al final, el castigo para el equipo Alpha consistió en cortar varios troncos de la medida exacta designada por los rivales. La polémica en ese momento corrió por cuenta del participante Tarzán, quien se ubicó en un costado, sin demostrar mayor esfuerzo, no colaboración con sus compañeros.

Así mismo, durante el castigo se pudo evidenciar que la falta de alimentos le está pasando factura a este grupo de competidores.