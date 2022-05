“No sé qué te da risa”: el regaño de Andrea Serna a participante del Desafío por dormirse en la prueba

Andrés Alfonso Miranda, apodado Tarzán en el Desafío, ha sido protagonista de más de un debate en el programa del Canal Caracol y en la última emisión del reality no fue la excepción.

En esta oportunidad, el concursante se encontraba presente en una de las pruebas que estaban llevando a cabo las mujeres de su equipo y, como capitán de los Alpha, debía estar apoyando a su compañera Carol en medio de la competencia y él decidió recostarse a dormir.

Durante la conversación que lleva a cabo Andrea Serna con cada uno de los participantes, la presentadora lo cuestionó por ese acto y por no apoyar a las mujeres en este ciclo en el que están en peligro.

“No sé que te da risa Tarzán, si tú eres el capitán y tenías que apoyar a las mujeres de tu equipo porque están en peligro”, le cuestionó Serna.

Al respecto, el participante afirmó que ha venido hablando con algunos compañeros a quienes les ha dicho que él no quiere ser capitán, que ha tenido que guiar a muchas personas en su vida, ser líder de su comunidad, y que siempre ha asumido ese rol y por ahora no quisiera ser capitán.

“Yo llegué y me tocó ser capitán por haber ganado, luego seguí siéndolo y la verdad no es algo que yo quiera hacer, es algo que simplemente me tocó”, dijo.

Ante esto, Serna lo preguntó entonces si no quería ser capitán, a lo que él contestó afirmativamente.

A su llegada a la casa donde se encontraban los demás compañeros de Alpha, ellos cuestionaron la actitud de Tarzán y lo calificaron de un “feo acto”, porque mientras las demás se estaban matando por ganar, él solo decidió dormir.

Sobre las críticas, Tarzán afirmó que está muy aburrido de fingir. “Yo no quiero joder a nadie, pero desde que estoy aquí no he tomado las decisiones, soy capitán y no tomo ninguna decisión, entonces para qué seguir, mejor me voy y listo”, dijo.

‘Desafío The Box 2022′: Tarzán lloró, gritó y se declaró ante Porto

El viernes 8 de abril se emitió el capítulo 23 del programa de televisión que desafía las capacidades de fuerza, resistencia y mentalidad de hombres y mujeres que representan a las diferentes regiones del país: El Desafío The Box 2022.

En esta oportunidad, el protagonista del episodio fue el capitán del equipo Alpha, Tarzán, quien tras haber ganado la prueba de capitanes y modificado su equipo le fue otorgado un beneficio en el que podía pasar un momento a solas con un concursante del Desafío.

Para dicho momento, la invitada de Tarzán fue su excompañera de equipo, Porto. Allí compartieron una cena en la que tuvieron algunos momentos especiales. Sin embargo, después de un tiempo, se pudo observar que Tarzán se pasó de tragos, descontrolando un poco la situación.

El hombre comenzó a pedirle a Porto un beso, pero esta no accedió y, al sentirse incómoda con la situación, prefirió dormir en un sofá que se encontraba alejado de la única cama del lugar.

“No sé si me acuesto hoy sin darte un beso, pero en realidad quisiera darte un beso. Cuando dormí contigo esa noche quisiera haberte besado, pero hoy te pido un beso. Si tú no me das un beso hoy simplemente no soy Tarzán”, expresó el ganador del desafío de capitanes.

Durante la noche, Tarzán le gritó a Porto que le “encantaba”, por lo que, en medio de la impotencia por el rechazo, se tiró al piso a llorar y comenzó a gritar tan fuerte que asustó a los desafiantes que se encontraban en las otras cabañas.

“¡Porto! Tú me encantas, lo único que quiero es un beso. Siempre juegas con los sentimientos de las personas y hoy estás jugando conmigo”, dijo Tarzán.

Al día siguiente, el capitán de Alpha aseguró que, debido a los tragos, no se acordaba de nada de lo que ocurrió.