Gabriela Tafur reveló detalles de su nuevo emprendimiento y su ambición detrás de este, “quiero ser Netflix”

Gabriela Tafur, reconocida por su trayectoria como reina de belleza y abogada, sorprendió recientemente a sus seguidores luego de revelar su nueva incursión en el mundo del streaming.

La revelación se dio durante su participación al podcast “La Lupa”, conducido por Laura Anzola. En esta entrevista, Tafur no solo habló de sus planes actuales, sino que también expresó una ambiciosa meta: convertirse en un referente similar a Netflix, a través de su propia plataforma que pretende revolucionar el entretenimiento.

Durante la conversación Gabriela compartió detalles sobre su proyecto digital llamado ‘Idilio’ y cuyo enfoque central es ofrecer contenido audiovisual original que conecte con audiencias diversas, poniendo especial énfasis en la calidad y en historias con un fuerte impacto social y cultural.

En palabras de Gabriela, “Idilio es el futuro porque es novedoso. Yo estoy creando el futuro del entretenimiento. Yo en 10 años quiero ser Netflix. Quiero ser la compañía de streaming más grande del mundo empezando en español”.

En la conversación con la periodista, la exreina destacó que su intención es crear un espacio donde se valoren las narrativas emergentes y se brinden oportunidades a creadores independientes, una característica que, según ella, aún falta en muchas plataformas internacionales que dominan el mercado.

Tafur continuó dando detalles asegurando que a través de su plataforma están “haciendo novelas de minuto y medio por episodio más o menos 60 episodios pensada para ser 100% consumida en celular”.

Con la experiencia acumulada en el mundo del derecho y la visibilidad que ha ganado en medios y redes sociales, Gabriela apuesta a esta plataforma como un puente entre la cultura popular y el contenido educacional. Comentó que la idea no es simplemente una réplica de servicios ya establecidos, sino un proyecto que refleje la realidad latinoamericana, presentado desde una perspectiva fresca y auténtica.

La emergente plataforma está diseñada para ser accesible y amigable, con un modelo que permita a los usuarios disfrutar de novelas al estilo Tik Tok. Durante la entrevista con Laura Anzola, Gabriela explicó que los primeros pasos de este proyecto están en marcha, con un equipo multidisciplinario trabajando en la selección de contenidos y la planificación estratégica para el lanzamiento oficial el cual aún no tiene fecha.