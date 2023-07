Participante del ‘Desafío The Box’ mostró su nuevo ‘look’ y sus seguidores quedaron impactados

El famoso reality, el Desafío The Box, emitido por el Canal Caracol, llegó a su final en la temporada 2023 hace algunos días, dejando como campeones a Sensei y Aleja. Sin embargo, fueron varios los participantes que se quedaron en la retina de los televidentes, además muchos integrantes de esta temporada quedaron marcados en el corazón de los colombianos debido a sus personalidades y carisma demostrado a lo largo del programa.

En principio se presentó como una mujer que estaba relacionada con temas espirituales, situación que llamó la atención de los televidentes que la empezaron a querer. Además, sorprendió en momentos claves de la competencia por su fuerza no solo física sino mental, debido a que fue condenada a cortarse el cabello por un castigo, situación que asumió con carácter.

Gema antes de su cambio de look. | Foto: Tomado de su Instagram oficial: @gema_1118

Tras la eliminación de Gema, l a mujer apareció en sus redes sociales mostrando su nuevo cambio de look, debido a que se realizó un procedimiento para que le colocaran extensiones en el cabello para volver a tenerlo como lo tenía antes de someterse al castigo del Desafío The Box .

“Para mí fue muy impactante cuando me cortaron el cabello. Sentí que mi alma se partía en trocitos ”, agregó Gema en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde mostró su cambio de look .

Así mismo, la mujer manifestó sentirse muy bien con su nuevo estilo. “No fue fácil. Yo creo que para ninguna mujer es fácil que le quiten su cabello y menos cuando no es por decisión propia. Cuando es por un castigo, duele muchísimo y no por vanidad ni por ego, sino porque duele el alma, porque es algo que te identifica como femenina.”

¿Cuándo habrá una nueva versión del reality en Caracol?

Con más de 11 puntos de audiencia y por lo menos con 2 por encima de otras producciones como Ana de nadie o MasterChef Celebrity , el formato de deportes extremos dentro de una caja gigante instalada en Cundinamarca se volvió no solo tendencia en las pantallas de las casas del país, sino también en las redes sociales.

No obstante, a fin de ir resolviéndolas una a una, el canal Caracol ya confirmó por lo menos que en 2024 volverá a haber una temporada. No se sabe en qué mes, pero lo más seguro que vaya de marzo a julio, como en 2023.

‘Yan’ reveló que tiene inesperado plan con motos que se ganó en el ‘Desafío The Box’

Ante la dicha por estos premios, pese a que no alcanzó a ganar el Desafío The Box , ‘Yan’ concedió unas declaraciones sobre su participación en el proyecto de Caracol Televisión y se sinceró sobre qué planes tenía con respecto a las motos que recibió. El competidor también agradeció a quienes lo apoyaron y se acercaron a él.

“Me han tocado las duras y las maduras. Soy uno de esos colombianos que ha luchado para salir adelante y estoy agradecido. No fue fácil estar en medio de tantos atletas porque acá viene gente buenísima, pero yo sabía que Dios me iba a respaldar ”, comentó en un post.

“No me las esperaba, pero siempre Dios da más de lo que le pido. Tengo dos motos, pero se habrán dado cuenta que tengo como 20 sobrinos así que me sirven para salir a pasear con ellos, con mi hija, mis papás, ellos están muy felices por esto que me está pasando y también agradecidos. Vamos a ver qué se hace con las motos y tengo en mente salir de aquí y dar una vuelta con las motos a todos mis sobrinos y mi familia”, mencionó sobre los planes que tenía a futuro.