¿Quién es el hombre más guapo del ‘Desafío The Box’? Guajira lo revela

“Me sentía muy tranquila porque para eso entrené todo este tiempo y muy emocionada porque tenía ventaja, sin embargo, nunca me confié”, le dijo a Caracol luego del final del reality. Adicional a eso, aseguró que detrás de la última prueba hubo suerte para Aleja: “En temas de definición hay mucha suerte, porque, con toda la ventaja que llevaba, se supone que yo debería ser la campeona. Pero no demerito a mi compañera, lo hizo mejor que yo, se le dio, tuvo mucha más suerte que yo, es válido y sencillamente no tengo otra explicación más que suerte ”.

Otro de los interrogantes que respondió Guajira tuvo que ver con su aspecto físico, el usuario preguntó: “¿Por qué tan delgada?”, a lo cual, con su sinceridad que la caracteriza, Kelly respondió. “Admito que, entre más flaca esté para mí es wow, pero no soy esclava de la báscula, simplemente entreno muy duro (2/3 veces al día) me alimento con consciencia, (no hago dietas extremas), de vez en cuando me doy mis gustico y mi cuerpo solito va tomando su forma”, fueron las palabras de la exparticipante.