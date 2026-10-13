El lujo de Carlos Andrés Gómez para la vitoria de Vasco y el enfado de Montero y Boca Juniors

Vasco Da Gama de Brasil sorprendió a Boca Juniors y lo derrotó por 1-0 como visitante en la cancha de La Bombonera, en el duelo de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Es un resultado algo sorpresivo, teniendo en cuenta el favoritismo del local, que tuvo a Carlos Andrés Gómez en la nómina titular.

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Adson al minuto 24, con un certero cabezazo, marcó el gol para Vasco Da Gama que le sirve para tomar cierta ventaja en la serie de semifinales que cerrará en Río de Janeiro. Cabe recordar que el club carioca podría modificar su sede en los próximos días y trasladar el juego de vuelta al estadio Maracaná, dependiendo del veredicto de las autoridades.

El gol de Adson llegó tras un lujo de Carlos Andrés Gómez por el sector izquierdo. Un mal rechazo de Boca Juniors le quedó al volante canterano de Millonarios, que avanzó unos metros y lanzó un centro preciso con la zurda para la celebración de los brasileños.

¡VASCO GOLPEÓ EN LA BOMBONERA! ADSON GANÓ DE CABEZA Y MARCÓ EL PRIMER GOL DEL CONJUNTO BRASILEÑO ANTE BOCA. 📺 Las SEMIS de la CONMEBOL #Sudamericana, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/tw4cClqsGI — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026

El gol desató la ira de Álvaro Montero quien no pudo evitar el gol en contra y ahora se concentra para el reto en Brasil y no se descartan ls penaltis, donde anhela volver a ser un héroe.

La derrota en casa puso fin a una racha de 17 partidos invicto de Boca, que ahora está obligado a ganar la revancha si quiere volver a disputar la final de la Copa Sudamericana, 21 años después. Incluso, sería un aliciente para su afición, que anhela ver de nuevo al Xeneize en lo más alto de Sudamérica.

Tinito Gómez se fue expulsado

Pese al gol del Tinito, Vasco Da Gama jugó la última media hora con un jugador menos por la expulsión del volante colombiano al minuto 63, de forma absurda para rematar. En menos de un minuto vio la doble tarjeta amarilla por impedir la reanudación del juego. La roja se consumó luego de un empujón al árbitro chileno Piero Maza.

¡INSÓLITA EXPULSIÓN DE GÓMEZ! El jugador de Vasco da Gama vio la doble amarilla por empujar a Piero Maza. Boca tiene un jugador más en la Bombonera. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS #Sudamericana https://t.co/mPfiKLJ90R — DSPORTS (@DSports) October 14, 2026

De esta manera, Carlos Andrés Gómez no podrá estar en la vuelta ante Boca y se concentra en las actividades en el fútbol brasileño. La expulsión cae en un buen momento para él, cuando disfruta de la titularidad en el frente de ataque.

Se espera que en noviembre próximo, Tinito sea de nuevo convocado por el técnico Néstor Lorenzo a la Selección Colombia, en el proyecto de recambio generacional.