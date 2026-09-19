Pacto Histórico y Centro Democrático vuelven a coincidir en el Congreso: ahora en debate por la UNGRD

Esta semana, en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, nuevamente coincidieron el Pacto Histórico y el Centro Democrático, lo que llevó a algunos a decir que el petrouribismo sí existe. Todo se dio durante un debate de control político a las directivas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La idea era que informaran el estado en que recibieron dicha entidad y cómo serán administrados los recursos. Quien sorteó el debate fue Isabel Cristina Arboleda, jefe de la Oficina Asesora de Planeación.

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Al finalizar la sesión, tanto los congresistas del Pacto Histórico como del Centro Democrático calificaron de insatisfactorias las respuestas de la funcionaria. Uribistas y petristas han negado que exista petrouribismo. Sin embargo, lo que sí es cierto es que hoy esas dos fuerzas están coincidiendo más que nunca.