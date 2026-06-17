Petro, desatado: ordenó despidos en la Policía, atacó a Abelardo de la Espriella y denunció ‘veto’ en redes sociales

El presidente Gustavo Petro lideró un acto público este miércoles en la Universidad de Antioquia, en Medellín, y se despachó contra varios sectores políticos. Entre otros temas, atacó a Abelardo de la Espriella, Federico Gutiérrez, Andrés Julián Rendón y Estados Unidos.

Petro volvió a arremeter contra Abelardo de la Espriella: “un ciudadano que prefiere ser de EE. UU. que de Colombia me pone una denuncia a mí”

Empezó diciendo que el alcalde de Medellín saboteó su evento, dado que tenía proyectado emitir su discurso desde el Parque de las Luces, pero tuvo que trasladarse a esa institución de educación superior.

“El alcalde Federico ha saboteado mi presencia en el lugar que pedimos. No quiso que me comunicara con el conjunto de la población de Medellín. Sabíamos que nos iba a sabotear. Esa intención de impedir que el presidente de Colombia hable con la población de Antioquia es un temor, no es solo una censura”, dijo Petro.

El presidente Gustavo Petro aseguró que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, saboteó su evento en la capital antioqueña y le impidió presentarse en el Parque de las Luces. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/ttitBcd0o2 — Revista Semana (@RevistaSemana) June 17, 2026

Luego, comentó que lo están censurando hasta en internet. Su teoría es que los dueños de las redes fijaron un algoritmo que limitaría su presencia en el espacio digital: “Si sale mi rostro, o si sale mi voz, no se irradie, no llegue a mayor número de personas; así está en Facebook, X, en otras redes. Decisiones del poder mundial que hoy se ejerce por los más ricos del mundo”.

En ese momento, describió que los dueños de la inteligencia artificial y de las redes sociales, supuestamente, impulsan el fascismo a escala global y que Colombia sería su frente de batalla en este momento por la elección presidencial: “Es toda una cadena desde Miami, donde nace este núcleo, político comunicacional, basado en el miedo y la mentira. Ese es el caso de un periodista colombiano, Beto Coral, que hoy está preso”, aseguró, además de sostener que su detención fue un irrespeto contra él y Colombia.

Bajo la teoría de que existen los amigos de la matanza del mundo, mencionó las polémicas que rodean el Mundial 2026: “Ejercen el nuevo racismo en el mundo, por eso sacan los árbitros de piel negra del Mundial, por eso prohíben las camisetas de la Selección de Haití, hechas en Colombia, y las han prohibido porque, simplemente, las camisetas traen el día, una foto, una imagen, de cuando los negros, traídos a la fuerza a Haití, se liberaron a ellos mismos y lograron vencer a Napoleón y a todo su ejército”.

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Después, citó una aparente campaña “oscura” que estaría “embruteciendo” al país: “Los dineros vienen de los Estados Unidos. Ya tenemos las cuentas que se le entregarán a la fiscal, no sé si hará algo o nada. Ya sabemos la ruta a países, como Ecuador, Perú, Costa Rica, que traspasan a fondos con los que están financiando la campaña oscura que está inundando los hogares de Colombia con brutalidad, con miedo y mentira”.

Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Gustavo Petro luego saltó a la coyuntura en Venezuela y aseguró que se le está pidiendo a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dolarizar la economía: “Ya lo hicieron en Ecuador, y solo queda Colombia. Resulta que ya propusieron acabar con el peso y poner el dólar en Colombia, con lo cual se acaba el Banco de la República, pero también se acaba la soberanía monetaria en este país, preciso cuando el peso es más fuerte que el dólar”.

Gustavo Petro reveló que se planteó dolarizar la moneda en Venezuela: “A Delcy, la presidenta encargada, le están diciendo que debe dolarizar y poner como moneda oficial el dólar”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/AYNogPrzVA — Revista Semana (@RevistaSemana) June 17, 2026

Tras mencionar los resultados de su Gobierno, citó a Abelardo de la Espriella y dijo que no odia a Colombia, como se ha sugerido: “Yo le voy a decir al señor Abelardo, que me atacó personalmente, y que no me venga un juez a censurar... le tengo que decir, en su propia cara, al que ama a Estados Unidos y a su gobierno, que sacar a seis, siete millones de personas de la pobreza en Colombia, que no hizo ninguno de sus amigos...”.

Petro insistió en queno odia a Colombia, que lo ama: “No ama a fascistas que tratan de oscurecer el planeta Tierra a partir de genocidios, misiles y esclavitud. No quiero una Colombia esclava, no quiero una juventud que tenga que ponerse las cadenas y no quiero ver a padres de familia viendo morir asesinados a sus muchachos, como intentaban hacer en la ciudad de Pamplona con la ayuda de la Policía Nacional, que ya no se puede calificar como Nacional”.

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En ese punto, reveló que le dio una orden al director de esa institución, el general William Rincón: “Le he dicho al director de la Policía: esa gente uniformada se va por golpear a los jóvenes, simplemente por ayudar a los fascistas que dominan en la ciudad de Pamplona”.