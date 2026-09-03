Primer Baloto del mes: conozca si arranca el 2 de septiembre siendo millonario

Baloto jugó este miércoles 2 de septiembre de 2026 su primer sorteo del mes, una jornada en la que los jugadores pudieron disputar un acumulado de $56.400 millones en el sorteo tradicional. Por su parte, Baloto Revancha llega con un acumulado de $2.400 millones.

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del miércoles 2 de septiembre de 2026

El sorteo corresponde al número 2704 y, los jugadores ya pueden verificar si sus números coinciden con los resultados de esta jornada.

Resultados del Baloto del 2 de septiembre de 2026

En el sorteo tradicional de Baloto, los números ganadores fueron:

Número ganador: 04-08-09-39-41

04-08-09-39-41 Súper Balota: 14

Resultados del Baloto Revancha del 2 de septiembre de 2026

En Baloto Revancha, los resultados del sorteo de este miércoles 2 de septiembre fueron:

Número ganador: 17-19-32-38-41

17-19-32-38-41 Súper Balota: 01

Baloto llegó a septiembre tras tres sorteos con diferentes combinaciones ganadoras. Foto: Getty Images / Baloto

Estos fueron los últimos resultados de Baloto

Antes del sorteo de este miércoles, los últimos tres resultados del Baloto habían sido:

31 de agosto de 2026: 01 - 18 - 25 - 31 - 43 - 08

01 - 18 - 25 - 31 - 43 - 08 29 de agosto de 2026: 05 - 16 - 22 - 36 - 43 - 14

05 - 16 - 22 - 36 - 43 - 14 26 de agosto de 2026: 20 - 30 - 33 - 35 - 41 - 05

El último número de cada combinación corresponde a la Súper Balota.

Últimos resultados de Baloto Revancha

31 de agosto de 2026: 14 - 17 - 19 - 20 - 27 - 09

14 - 17 - 19 - 20 - 27 - 09 29 de agosto de 2026: 01 - 05 - 15 - 18 - 36 - 06

01 - 05 - 15 - 18 - 36 - 06 26 de agosto de 2026: 02 - 18 - 19 - 25 - 26 - 08

En este caso, el último número de cada combinación también corresponde a la Súper Balota.