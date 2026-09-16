Este miércoles 16 de septiembre, los resultados del Sinuano Día y Sinuano Noche concentraron la atención de los jugadores que participaron en las dos jornadas del sorteo.

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del miércoles 16 de septiembre de 2026

El Sinuano cuenta con dos sorteos diarios: uno durante el día y otro en la noche. De esta manera, quienes hacen sus apuestas tienen dos oportunidades en la misma fecha para consultar los números ganadores.

Resultados de El Sinuano del 16 de septiembre

El Sinuano Día

Número ganador: 0544

La Quinta: 7

El Sinuano Noche

Número ganador: pendiente.

La Quinta: pendiente.

¿Cómo confirmar si ganó en el Sinuano?

Para saber si una apuesta resultó ganadora, es necesario comparar el comprobante con el número sorteado y verificar que la combinación corresponda exactamente con la modalidad de juego seleccionada.

El Sinuano contempla diferentes formas de acertar. La combinación completa corresponde a los cuatro números en el orden exacto.

También existen premios por aciertos parciales, entre ellos las tres últimas cifras, las dos últimas cifras —conocidas como “pata”— y el último número, denominado “uña”.

El juego cuenta con dos sorteos diarios, uno en la jornada del día y otro en la noche. La edición nocturna se realiza a las 8:30 p. m., de acuerdo con la información suministrada.

¿Jugó El Dorado, El Paisita o La Caribeña? Consulte los resultados y números ganadores del miércoles, 16 de septiembre

¿Cómo reclamar el premio?

Si el resultado de la apuesta coincide con la combinación ganadora, el jugador debe verificar que su billete o comprobante corresponda al número y, cuando aplique, a la serie sorteada.

Para reclamar el premio, se debe presentar el comprobante original en buen estado y el documento de identidad en los puntos autorizados. El lugar donde se hace el pago depende del monto del premio.

También es importante conservar el tiquete hasta finalizar el proceso de reclamación y revisar los plazos establecidos para hacer efectivo el premio.