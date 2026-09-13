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Sinuano Día y Noche hoy: este es el número que salió este domingo 13 de septiembre

La jornada de este domingo dejó nuevos resultados para los participantes.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

13 de septiembre de 2026 a las 2:54 p. m.
Los números ganadores de este domingo ya fueron revelados.
Los números ganadores de este domingo ya fueron revelados. Foto: Composición Semana/Getty/ Sinuano

El Sinuano Día y Noche tiene nuevos resultados este domingo 13 de septiembre de 2026. Quienes participaron en los sorteos de la jornada pueden consultar los números ganadores y compararlos con sus apuestas.

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Resultados ganadores de Sinuano Día

El número ganador de Sinuano en el sorteo Día de este domingo 13 de septiembre fue:

  • Número: 0071
  • Quinta: 4

Los jugadores pueden revisar este número en su comprobante para verificar si resultaron ganadores.

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Resultados ganadores de Sinuano Noche

Para el sorteo Noche de Sinuano de este domingo 13 de septiembre, el resultado será actualizado a las 8:30 p. m. (hora del sorteo):

  • Número: XX
  • Quinta: X

Este número corresponde al sorteo realizado durante la jornada nocturna.

Resultados de los 3 últimos sorteos Sinuano Día y Noche

Estos fueron los resultados de las tres jornadas anteriores:

Sinuano Día

  • Sábado 12 de septiembre de 2026: 6047 (Quinta cifra: 0)
  • Viernes 11 de septiembre de 2026: 2058 (Quinta cifra: 1)
  • Jueves 10 de septiembre de 2026: 0189 (Quinta cifra: 3)

Sinuano Noche

  • Sábado 12 de septiembre de 2026: 0342 (Quinta cifra: 7)
  • Viernes 11 de septiembre de 2026: 2464 (Quinta cifra: 4)
  • Jueves 10 de septiembre de 2026: 8102 (Quinta cifra: 1)