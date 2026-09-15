Sinuano del martes 15 de septiembre: resultados oficiales de los sorteos Día y Noche

Miles de jugadores en Colombia estuvieron atentos este martes 15 de septiembre a los resultados de El Sinuano Día y Sinuano Noche, dos de los sorteos más populares del país por sus premios y frecuencia diaria.

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del martes 15 de septiembre de 2026

Como es habitual, El Sinuano realiza dos sorteos cada día, uno en la jornada diurna y otro en la noche, permitiendo a los apostadores conocer rápidamente si su número fue el ganador.

Resultados de El Sinuano del 15 de septiembre

El Sinuano Día

Número ganador: 9621

La Quinta: 4

El Sinuano Noche

Número ganador: Pendiente

La Quinta: Pendiente

¿Cómo reclamar un premio?

Quienes resulten ganadores deben verificar que su billete o comprobante de apuesta coincida exactamente con el número y la serie sorteados, cuando corresponda. El pago del premio dependerá del monto ganado y deberá reclamarse en los puntos autorizados, presentando el documento de identidad y el comprobante original en buen estado.

Además, es recomendable revisar los tiempos establecidos para reclamar el premio y conservar el tiquete hasta completar el proceso de pago.

El Sinuano ofrece dos sorteos diarios, una modalidad que le permite a los jugadores participar tanto en la jornada del día como en la de la noche. Los resultados oficiales son publicados poco después de cada sorteo a través de los canales autorizados.

¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?

Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: resultados y números ganadores del martes 15 de septiembre

Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera:

Combinación completa: acierto de los cuatro números en el orden exacto.

acierto de los cuatro números en el orden exacto. Aciertos parciales: se premia a quienes acierten las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o únicamente el último número, llamado “uña”.

La edición nocturna de El Sinuano se realiza a las 8:30 p. m., momento en el que los apostadores pueden conocer el resultado ganador.