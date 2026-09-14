Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 14 de septiembre de 2026

Los amantes de los juegos de azar y las loterías se conectan con la transmisión oficial de la Lotería de Cundinamarca, con el fin de conocer el resultado de un nuevo sorteo.

Las loterías en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

¿Será el próximo millonario? Números ganadores de la Lotería de Cundinamarca del 24 de agosto de 2026

Es importante tener en cuenta que estos juegos de azar a nivel nacional son regulados por Coljuegos y, para evitar ser víctima de estafas, es crucial adquirirlos a través de los puntos oficiales.

Resultados del más reciente sorteo de la Lotería de Cundinamarca

Premio mayor de $ 6.000.000.000

Número 9019 de la serie 333.

Números ganadores de los recientes sorteos de la Lotería de Cundinamarca

Sorteo del 7 de septiembre de 2026 : número 4484 de la serie 006.

: número de la serie Sorteo del 24 de agosto de 2026 : número 7700 de la serie 102.

: número de la serie Sorteo del 17 de agosto de 2026: número 6783 de la serie 290.

El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 21 de septiembre de 2026, a las 11:15 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la lotería.