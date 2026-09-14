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¿Le sonrió la suerte? Estos son los resultados ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este lunes, 14 de septiembre

Los apostadores conocieron una sorpresiva cifra tras el nuevo sorteo.

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Redacción Loterías
14 de septiembre de 2026 a las 10:12 a. m.
Lotería La Antioqueñita
Lotería La Antioqueñita Foto: Getty Images y logo oficial de la Lotería La Antioqueñita.

Este lunes, 14 de septiembre de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del reconocido sorteo de La Antioqueñita, un juego de azar que con el tiempo se ha convertido en uno de los preferidos por quienes disfrutan de las apuestas en Colombia.

Super Astro Luna - 30 de marzo de 2026.
Número ganador del Super Astro Luna: resultado oficial de este domingo, 13 de septiembre de 2026

Este popular sorteo cuenta con dos modalidades diarias: una en la mañana y otra en la tarde. En cada jornada, participantes ponen a prueba su suerte apostando por sus números favoritos con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

La dinámica del sorteo consiste en seleccionar cuatro cifras que van del 0 al 9. Sin embargo, en versiones recientes se añadió una quinta balota, lo que incrementó las posibilidades del juego y agregó mayor emoción al momento de conocer los resultados.

En el sorteo número 6743 de La Antioqueñita Día, correspondiente a la jornada de la mañana, la combinación ganadora fue 7041, mientras que la quinta balota fue el 7.

Resultados del sorteo 6743 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 7041.
  • Quinta balota: 7.
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Por otro lado, la edición de la tarde se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los jugadores pueden verificar de inmediato los números sorteados.

Resultados del sorteo 6744 - La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.
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La Caribeña, El Paisita y El Dorado de este 20 de febrero
Números ganadores de El Paisita, El Dorado y La Caribeña del domingo 13 de septiembre de 2026

Para quienes no pudieron revisar los sorteos más recientes, estos resultados hacen parte del resumen de las últimas combinaciones ganadoras en las dos versiones del juego que han sido:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 13 de septiembre de 2026: 4745 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 12 de septiembre de 2026: 3847 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 11 de septiembre de 2026: 6716 – Quinta balota: 2

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 13 de septiembre de 2026: 3279 – Quinta balota: 7
  • Sorteo del 12 de septiembre de 2026: 0946 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 11 de septiembre de 2026: 9321 – Quinta balota: 1

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este martes, 15 de septiembre de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.