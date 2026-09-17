¿Jugó al Chontico? Este es el número ganador del sorteo Día y Noche del jueves 17 de septiembre de 2026

Este jueves, 17 de septiembre de 2026, miles de colombianos estuvieron atentos al sorteo de la tradicional lotería Chontico Día, a la espera de conocer el número ganador del premio mayor.
El sorteo 8556 dejó como número ganador el 4535, resultado que fue consultado por los jugadores que participaron en la jornada y esperaban verificar sus billetes.
La atención también estuvo puesta en La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta oportunidad correspondió al número 3.
Resultado de Chontico Día - 17 de septiembre
Premio mayor
- Tres últimos: 535
- Dos últimos: 35
- Cifra completa: 4535
- Último número: 5
Resultado de Chontico Noche - 17 de septiembre
Premio mayor
- Tres últimos: pendiente.
- Dos últimos: pendiente.
- Cifra completa: pendiente.
- Último número: pendiente.
El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el viernes, 18 de septiembre, en los horarios habituales.
Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.
Chontico Día
- 16 de septiembre de 2026: 9127. La Quinta: 4.
- 15 de septiembre de 2026: 7887. La Quinta: 0.
- 14 de septiembre de 2026: 1625. La Quinta: 9.
Chontico Noche
- 16 de septiembre de 2026: 0767. La Quinta: 8.
- 15 de septiembre de 2026: 6309. La Quinta: 2.
- 14 de septiembre de 2026: 0334. La Quinta: 6.