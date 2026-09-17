Lotería

¿Jugó al Chontico? Este es el número ganador del sorteo Día y Noche del jueves 17 de septiembre de 2026

Aquí puede consultar si su número fue el ganador del premio mayor en los sorteos realizados a la 1:00 p. m. y 7:00 p. m.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
17 de septiembre de 2026 a las 1:13 p. m.
El Chontico publicó los resultados de los sorteos de la tarde y la noche de este jueves.
El Chontico publicó los resultados de los sorteos de la tarde y la noche de este jueves. Foto: Getty Images / Chontico

Este jueves, 17 de septiembre de 2026, miles de colombianos estuvieron atentos al sorteo de la tradicional lotería Chontico Día, a la espera de conocer el número ganador del premio mayor.

El sorteo 8556 dejó como número ganador el 4535, resultado que fue consultado por los jugadores que participaron en la jornada y esperaban verificar sus billetes.

La atención también estuvo puesta en La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta oportunidad correspondió al número 3.

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 24 de diciembre.
Loterías del jueves 17 de septiembre: estos fueron los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Resultado de Chontico Día - 17 de septiembre

Premio mayor

  • Tres últimos: 535
  • Dos últimos: 35
  • Cifra completa: 4535
  • Último número: 5
YouTube video jdeAF7HoMFA thumbnail

Resultado de Chontico Noche - 17 de septiembre

Premio mayor

  • Tres últimos: pendiente.
  • Dos últimos: pendiente.
  • Cifra completa: pendiente.
  • Último número: pendiente.

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el viernes, 18 de septiembre, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

  • 16 de septiembre de 2026: 9127. La Quinta: 4.
  • 15 de septiembre de 2026: 7887. La Quinta: 0.
  • 14 de septiembre de 2026: 1625. La Quinta: 9.

Chontico Noche

  • 16 de septiembre de 2026: 0767. La Quinta: 8.
  • 15 de septiembre de 2026: 6309. La Quinta: 2.
  • 14 de septiembre de 2026: 0334. La Quinta: 6.