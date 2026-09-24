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Antioqueñita Día y Tarde resultados hoy: consulte aquí el número ganador del jueves 24 de septiembre de 2026

Un nuevo juego se realizó y dio sorpresiva cifra a los apostadores.

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Redacción Loterías
24 de septiembre de 2026 a las 10:08 a. m.
Resultados del último sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde.
Resultados del último sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este jueves, 24 de septiembre de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del reconocido sorteo de La Antioqueñita, un juego de azar que con el tiempo se ha convertido en uno de los preferidos por quienes disfrutan de las apuestas en Colombia.

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Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del miércoles 23 de septiembre de 2026

Este popular sorteo cuenta con dos modalidades diarias: una en la mañana y otra en la tarde. En cada jornada, participantes ponen a prueba su suerte apostando por sus números favoritos con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

La dinámica del sorteo consiste en seleccionar cuatro cifras que van del 0 al 9. Sin embargo, en versiones recientes se añadió una quinta balota, lo que incrementó las posibilidades del juego y agregó mayor emoción al momento de conocer los resultados.

En el sorteo número 6753 de La Antioqueñita Día, correspondiente a la jornada de la mañana, la combinación ganadora fue 7029, mientras que la quinta balota fue el 5.

Resultados del sorteo 6763 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 7029.
  • Quinta balota: 5.
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Por otro lado, la edición de la tarde se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los jugadores pueden verificar de inmediato los números sorteados.

Resultados del sorteo 6764 - La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.
El resultado del sorteo de este martes ya fue revelado tras la jornada del Super Astro Sol.
Super Astro Sol: estos son los números ganadores del miércoles 23 de septiembre

Para quienes no pudieron revisar los sorteos más recientes, estos resultados hacen parte del resumen de las últimas combinaciones ganadoras en las dos versiones del juego que han sido:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 23 de septiembre de 2026: 5894 — Quinta balota: 3.
  • Sorteo del 22 de septiembre de 2026: 0566 — Quinta balota: 6.
  • Sorteo del 21 de septiembre de 2026: 2414 — Quinta balota: 6.

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 23 de septiembre de 2026: 5541 — Quinta balota: 3.
  • Sorteo del 22 de septiembre de 2026: 2815 — Quinta balota: 9.
  • Sorteo del 21 de septiembre de 2026:  4071 — Quinta balota: 6.

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este viernes, 25 de septiembre de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.