Hay 60.000 millones en el acumulado de Baloto: número que cayó este miércoles 23 de septiembre

Baloto volvió a jugar este miércoles 23 de septiembre de 2026 con un acumulado de 60.000 millones. Este fue el resultado del sorteo 2713.

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del miércoles 23 de septiembre de 2026

Resultado del Baloto de este miércoles 23 de septiembre

El Baloto se juega únicamente los lunes, miércoles y sábados. Este miércoles se realizó el sorteo número 2713, que tenía un acumulado de 60.000 millones.

El número ganador del sorteo fue:

Número ganador: 04,09,14,15,16

04,09,14,15,16 Súper balota: 12

Resultado del Baloto Revancha del 23 de septiembre de 2026

Por su parte, Baloto Revancha llegó a un acumulado de 2.800 millones.

Número ganador: 01,06,21,22,42

Súper balota: 16

Los resultados permiten conocer si alguno de los tiquetes adquiridos para este sorteo coincide con las combinaciones ganadoras.

Baloto realizó este lunes un nuevo sorteo, con millones de pesos acumulados en juego. Foto: Getty Images / Baloto

Estos fueron los últimos resultados de Baloto

Antes del sorteo de este miércoles, estas fueron las combinaciones de los tres sorteos anteriores de Baloto, incluyendo la Súper balota:

21 de septiembre de 2026: 04 - 15 - 17 - 22 - 23 - 10

04 - 15 - 17 - 22 - 23 - 10 19 de septiembre de 2026: 11 - 13 - 17 - 19 - 39 - 04

11 - 13 - 17 - 19 - 39 - 04 16 de septiembre de 2026: 04 - 17 - 18 - 20 - 26 - 05

En el caso de Baloto Revancha, los últimos tres resultados habían sido: