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¿Jugó al Chontico? Este es el número ganador del sorteo Día y Noche del jueves 24 de septiembre de 2026

Aquí puede consultar si su número fue el ganador del premio mayor en los sorteos realizados a la 1:00 p. m. y 7:00 p. m.

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Redacción Loterías
24 de septiembre de 2026 a las 7:31 p. m.
Chontico Día y Noche
Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este jueves, 24 de septiembre de 2026, miles de colombianos estuvieron atentos al sorteo de la tradicional lotería Chontico Día, a la espera de conocer el número ganador del premio mayor.

Chontico Millonario jugó este sábado en sus dos horarios tradicionales.
Chontico Millonario jugó este sábado en sus dos horarios tradicionales. Foto: Getty Images

El sorteo 8563 dejó como número ganador el 1872, resultado que fue consultado por los jugadores que participaron en la jornada y esperaban verificar sus billetes.

La atención también estuvo puesta en La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta oportunidad correspondió al número 2.

Resultado de Chontico Día - 24 de septiembre

Premio mayor: 1872 - 2

  • Tres últimos: 872.
  • Dos últimos: 72.
  • Cifra completa: 1872.
  • La Quinta: 2.
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Resultado de Chontico Noche - 24 de septiembre

Premio mayor: 6391 - 1

  • Tres últimos: 391
  • Dos últimos: 91
  • Cifra completa: 6391
  • La Quinta: 1
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El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el viernes, 25 de septiembre, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

  • 23 de septiembre de 2026: 3039. La Quinta: 6.
  • 22 de septiembre de 2026: 5462. La Quinta: 9.
  • 21 de septiembre de 2026: 5971. La Quinta: 4.

Chontico Noche

  • 23 de septiembre de 2026: 4514. La Quinta: 4.
  • 22 de septiembre de 2026: 2560. La Quinta: 4.
  • 21 de septiembre de 2026: 9784. La Quinta: 4.

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