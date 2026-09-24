¿Jugó al Chontico? Este es el número ganador del sorteo Día y Noche del jueves 24 de septiembre de 2026

Este jueves, 24 de septiembre de 2026, miles de colombianos estuvieron atentos al sorteo de la tradicional lotería Chontico Día, a la espera de conocer el número ganador del premio mayor.

Chontico Millonario jugó este sábado en sus dos horarios tradicionales. Foto: Getty Images

El sorteo 8563 dejó como número ganador el 1872, resultado que fue consultado por los jugadores que participaron en la jornada y esperaban verificar sus billetes.

La atención también estuvo puesta en La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta oportunidad correspondió al número 2.

Resultado de Chontico Día - 24 de septiembre

Premio mayor: 1872 - 2

Tres últimos: 872.

Dos últimos: 72.

Cifra completa: 1872.

La Quinta: 2.

Resultado de Chontico Noche - 24 de septiembre

Premio mayor: 6391 - 1

Tres últimos: 391

Dos últimos: 91

Cifra completa: 6391

La Quinta: 1

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el viernes, 25 de septiembre, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

23 de septiembre de 2026: 3039. La Quinta: 6.

La Quinta: 22 de septiembre de 2026: 5462. La Quinta: 9.

La Quinta: 21 de septiembre de 2026: 5971. La Quinta: 4.

Chontico Noche

23 de septiembre de 2026: 4514. La Quinta: 4.

La Quinta: 22 de septiembre de 2026: 2560. La Quinta: 4.

La Quinta: 21 de septiembre de 2026: 9784. La Quinta: 4.