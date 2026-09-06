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Resultado de la Antioqueñita día y tarde: números que se llevaron el premio millonario el domingo 6 de septiembre

La Antioqueñita de este sábado reveló los números ganadores en sus ediciones día y tarde.

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Redacción Loterías
6 de septiembre de 2026 a las 12:25 p. m.
Lotería La Antioqueñita - 28 de diciembre de 2025.
Lotería La Antioqueñita - 28 de diciembre de 2025. Foto: Getty Images y logo oficial de la Lotería La Antioqueñita.

La edición de la Antioqueñita de este domingo, 6 de septiembre 2026, entregó nuevos números que se llevaron los premios mayores tanto en la jornada del día como en la de la tarde.

Con cuatro cifras principales y la modalidad especial de La Quinta, que ofrece oportunidades adicionales de premio.

Resultado de la Antioqueñita Día

El sorteo de la edición día se realizó a las 10:00 de la mañana, dejó el resultado:

Premio mayor: 7814 - 7

  • Tres últimos números: 814
  • Dos últimos números: 14
  • Cifra completa: 7814
  • Último número: 7
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Resultado de la Antioqueñita Tarde

La edición de la tarde se realizó a las 4:00 p.m., dejando también sus números ganadores:

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos números: pendiente
  • Dos últimos números: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Último número: pendiente
YouTube video v2YG7ZtJ_XI thumbnail

El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este lunes, 7 de septiembre, a las 10:00 de la mañana.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

Cómo funciona la Antioqueñita

La mecánica del juego es sencilla: cada participante elige cuatro números entre el 0 y el 9.

Además, la modalidad “La Quinta” agrega una cifra extra al número apostado, lo que no solo incrementa las opciones de ganar, sino que convierte cada sorteo en un momento cargado de expectativa y emoción.