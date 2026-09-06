Resultado de la Antioqueñita día y tarde: números que se llevaron el premio millonario el domingo 6 de septiembre

La edición de la Antioqueñita de este domingo, 6 de septiembre 2026, entregó nuevos números que se llevaron los premios mayores tanto en la jornada del día como en la de la tarde.

Con cuatro cifras principales y la modalidad especial de La Quinta, que ofrece oportunidades adicionales de premio.

Resultado de la Antioqueñita Día

El sorteo de la edición día se realizó a las 10:00 de la mañana, dejó el resultado:

Premio mayor: 7814 - 7

Tres últimos números: 814

Dos últimos números: 14

Cifra completa: 7814

Último número: 7

Resultado de la Antioqueñita Tarde

La edición de la tarde se realizó a las 4:00 p.m., dejando también sus números ganadores:

Premio mayor: pendiente

Tres últimos números: pendiente

Dos últimos números: pendiente

Cifra completa: pendiente

Último número: pendiente

El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este lunes, 7 de septiembre, a las 10:00 de la mañana.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

Cómo funciona la Antioqueñita

La mecánica del juego es sencilla: cada participante elige cuatro números entre el 0 y el 9.

Además, la modalidad “La Quinta” agrega una cifra extra al número apostado, lo que no solo incrementa las opciones de ganar, sino que convierte cada sorteo en un momento cargado de expectativa y emoción.