El Sinuano del 6 de septiembre: estos fueron los números ganadores del Día y la Noche

Los resultados de El Sinuano del sábado 6 de septiembre ya fueron publicados, tanto para el sorteo del Día como para el de la Noche. Como ocurre cada jornada, miles de jugadores consultan las cifras ganadoras para verificar si su apuesta resultó premiada.

Este juego de azar es uno de los más populares en varias regiones de Colombia y realiza dos sorteos diarios, lo que permite a los participantes conocer los resultados en diferentes momentos del día.

Resultados de El Sinuano del 6 de septiembre

El Sinuano Día

Premio mayor: 6430.

La Quinta: 6.

El Sinuano Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

¿Cómo funciona El Sinuano?

El Sinuano es un juego de suerte y azar en el que los participantes eligen un número de cuatro cifras. Si la apuesta coincide con el resultado oficial del sorteo, el jugador puede obtener un premio de acuerdo con la modalidad elegida y las reglas establecidas por el operador.

Cada día se realizan dos sorteos:

El Sinuano Día

El Sinuano Noche

Los resultados son oficiales una vez son divulgados por el operador autorizado.

Los números ganadores pueden verificarse a través de los canales oficiales del operador de El Sinuano y de los puntos de venta autorizados. Revisar las cifras oficiales es importante antes de reclamar cualquier premio y para conocer los plazos establecidos para el cobro, según la normativa vigente en Colombia.