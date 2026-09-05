Ya salieron los resultados de El Sinuano del 5 de septiembre: números ganadores del Día y Noche

Miles de apostadores ya pueden revisar si la suerte estuvo de su lado. Este sábado 5 de septiembre se realizaron los sorteos de El Sinuano Día y El Sinuano Noche, dos de los chances más jugados en Colombia, especialmente en la región Caribe.

Como es habitual, cada sorteo entregó un número de cuatro cifras acompañado por una quinta balota, que también hace parte del resultado oficial y puede ser determinante según la modalidad de apuesta elegida.

Resultados oficiales de El Sinuano del 5 de septiembre

Estos fueron los números ganadores de la jornada:

El Sinuano Día

Premio mayor: 0343

La Quinta: 4.

El Sinuano Noche

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Quienes participaron en cualquiera de las dos ediciones pueden comparar estos resultados con su comprobante para verificar si obtuvieron algún premio.

¿Cómo funciona El Sinuano?

El Sinuano permite apostar a un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999. Además del número principal, en cada sorteo se extrae una quinta balota que interviene en algunas modalidades del juego.

El juego ofrece dos oportunidades diarias para participar durante toda la semana. Los resultados oficiales se publican una vez concluye cada extracción y pueden verificarse en los canales autorizados del operador.

Si el tiquete coincide con una combinación premiada, es importante conservar el comprobante en buen estado, ya que será necesario para realizar el proceso de reclamación en los puntos autorizados.