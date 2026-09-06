Número y signo que resultaron ganadores de Super Astro Luna de este sábado 5 de septiembre de 2026

Durante la noche de este sábado, 5 de septiembre, se realizó un nuevo sorteo de Super Astro Luna, que ofrece un premio de hasta 42.000 veces el monto apostado.

Resultados de Super Astro Luna en este martes, 1 de septiembre de 2026

Durante la transmisión oficial por Canal 1, se dio a conocer que el premio mayor fue para el número 5380, acompañado por el signo Libra.

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

Sorteo del 4 de septiembre de 2026 : número 6593 con el signo Sagitario.

: número con el signo Sorteo del 3 de septiembre de 2026 : número 4703 con el signo Capricornio.

: número con el signo Sorteo del 2 de septiembre de 2026 : número 7032 con el signo Géminis.

: número con el signo Sorteo del 1 de septiembre de 2026 : número 7032 con el signo Géminis.

: número con el signo Sorteo del 31 de agosto de 2026: número 8480 con el signo Libra.

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte con la posibilidad de ganar millones de pesos al acertar la cifra completa, en el mismo orden de las balotas, junto con el signo zodiacal elegido.

El próximo sorteo de Super Astro Luna tendrá lugar este lunes, 7 de septiembre. El sorteo será transmitido en vivo por televisión a través de Canal 1, mientras que los resultados podrán consultarse en la página oficial de Super Astro.

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece niveles de premios según el número de aciertos:

4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.

gana 42.000 veces el monto apostado. 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.

gana 1.000 veces la apuesta. 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada.