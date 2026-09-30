Estos fueron los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 30 de septiembre

Miles de colombianos estuvieron pendientes este miércoles 30 de septiembre de los resultados de diferentes juegos de azar que se realizan diariamente en el país. Entre los sorteos que concentran la atención de los apostadores se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña.

Durante la jornada se llevaron a cabo las diferentes ediciones de estos juegos, por lo que los participantes tuvieron que esperar a cada horario establecido para conocer las combinaciones correspondientes y comprobar si sus números coincidieron con los resultados.

Resultados de los sorteos de este 30 de septiembre

El Dorado Mañana

Premio mayor: 4128.

La Quinta: 7.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

¿A qué hora se realizan los sorteos?

Los resultados se conocen en distintos momentos del día. El Dorado Mañana se realiza alrededor de las 11:00 a. m. y El Dorado Tarde a las 3:30 p. m. Por su parte, El Paisita Día tiene lugar cerca de la 1:00 p. m. y El Paisita Noche alrededor de las 6:30 p. m.

La Caribeña Día se sortea aproximadamente a las 2:30 p. m., mientras que la edición Noche se realiza cerca de las 10:30 p. m.

Una vez publicados los resultados, los participantes pueden revisar sus comprobantes y verificar si la combinación jugada coincide con alguno de los números ganadores.