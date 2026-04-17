Combinación ganadora de la Lotería de Bogotá: resultado del 16 de abril de 2026

El premio mayor de esta edición fue de $10.000 millones, en un plan de premios que también incluyó múltiples premios secos de alto valor.
Resultado del premio mayor
- Números: 8416
- Serie: 398
Resultados recientes de la Lotería de Bogotá
En los últimos sorteos, la Lotería de Bogotá ha registrado los siguientes números ganadores:
- Sorteo del 9 de abril de 2026: número 6127 – serie 164
- Sorteo del 31 de marzo de 2026: número 9072 – serie 421
- Sorteo del 26 de marzo de 2026: número 6494 – serie 079
Estos resultados reflejan la dinámica semanal del juego, que mantiene la expectativa constante entre los apostadores.
Plan de premios del sorteo 2842
El sorteo del 16 de abril de 2026 contó con la siguiente estructura de premios:
Loterías
Loterías
- Premio mayor de: $10.000 millones
- Premio seco de: $1.000 millones
- 2 premios secos de: $500 millones
- 3 premios secos de: $200 millones
- 6 premios secos de: $50 millones
- 10 premios secos de: $20 millones
- 30 premios secos de: $10 millones
Este esquema busca ampliar las oportunidades de ganancia para los participantes, más allá del premio principal.