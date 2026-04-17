Combinación ganadora de la Lotería de Bogotá: resultado del 16 de abril de 2026

El premio mayor de esta edición fue de $10.000 millones, en un plan de premios que también incluyó múltiples premios secos de alto valor.

Resultado del premio mayor

Números: 8416

Serie: 398

Resultados recientes de la Lotería de Bogotá

En los últimos sorteos, la Lotería de Bogotá ha registrado los siguientes números ganadores:

Sorteo del 9 de abril de 2026: número 6127 – serie 164

número 6127 – serie 164 Sorteo del 31 de marzo de 2026: número 9072 – serie 421

número 9072 – serie 421 Sorteo del 26 de marzo de 2026: número 6494 – serie 079

Estos resultados reflejan la dinámica semanal del juego, que mantiene la expectativa constante entre los apostadores.

Plan de premios del sorteo 2842

El sorteo del 16 de abril de 2026 contó con la siguiente estructura de premios:

Premio mayor de: $10.000 millones

Premio seco de: $1.000 millones

2 premios secos de: $500 millones

3 premios secos de: $200 millones

6 premios secos de: $50 millones

10 premios secos de: $20 millones

30 premios secos de: $10 millones

Este esquema busca ampliar las oportunidades de ganancia para los participantes, más allá del premio principal.