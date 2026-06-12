Resultado de la Lotería de Bogotá hoy jueves 11 de junio de 2026: ¿se ganó los $10.000 millones?

La expectativa entre miles de apostadores se concentra este jueves 11 de junio de 2026 con la realización del sorteo 2850 de la Lotería de Bogotá, uno de los juegos de azar más tradicionales del país y que entrega un premio mayor de 10.000 millones de pesos.

Lotería Chontico: resultado del sorteo en este jueves, 11 de junio de 2026

El sorteo se lleva a cabo todos los jueves a las 11:15 de la noche y los jugadores permanecen atentos a la combinación ganadora con la esperanza de convertirse en los nuevos millonarios del país.

Número ganador del sorteo 2850 de la Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 11 de junio de 2026 su sorteo número 2850.

Número ganador: 1577

Serie: 030

Con este resultado se definirá si algún afortunado logró quedarse con el premio mayor de 10.000 millones de pesos o si el dinero quedó pendiente para futuros ganadores en las diferentes categorías de premios.

Premios que entrega la Lotería de Bogotá

Además del premio mayor, la Lotería de Bogotá cuenta con un amplio plan de premios para los participantes:

Un nuevo resultado de lotería marcó la jornada para quienes confiaron en la suerte. Foto: Getty Images / Lotería de Bogotá

Premio mayor: $10.000 millones.

1 Premio Seco de: $1.000 millones.

2 Premios Secos de: $500 millones.

3 Premios Secos de: $200 millones.

6 Premios Secos de: $50 millones.

10 Premios Secos de: $20 millones.

30 Premios Secos de: $10 millones.

Resultados de los últimos sorteos

Quienes siguen de cerca la Lotería de Bogotá suelen revisar los números recientes para conocer las tendencias de los sorteos. Estos fueron los resultados más recientes: