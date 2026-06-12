Resultado de la Lotería de Bogotá hoy jueves 11 de junio de 2026: ¿se ganó los $10.000 millones?

La expectativa entre miles de apostadores se concentra este jueves 11 de junio de 2026 con la realización del sorteo 2850 de la Lotería de Bogotá, uno de los juegos de azar más tradicionales del país y que entrega un premio mayor de 10.000 millones de pesos.
El sorteo se lleva a cabo todos los jueves a las 11:15 de la noche y los jugadores permanecen atentos a la combinación ganadora con la esperanza de convertirse en los nuevos millonarios del país.
Número ganador del sorteo 2850 de la Lotería de Bogotá
La Lotería de Bogotá realizó este jueves 11 de junio de 2026 su sorteo número 2850.
- Número ganador: 1577
- Serie: 030
Con este resultado se definirá si algún afortunado logró quedarse con el premio mayor de 10.000 millones de pesos o si el dinero quedó pendiente para futuros ganadores en las diferentes categorías de premios.
Premios que entrega la Lotería de Bogotá
Además del premio mayor, la Lotería de Bogotá cuenta con un amplio plan de premios para los participantes:
- Premio mayor: $10.000 millones.
- 1 Premio Seco de: $1.000 millones.
- 2 Premios Secos de: $500 millones.
- 3 Premios Secos de: $200 millones.
- 6 Premios Secos de: $50 millones.
- 10 Premios Secos de: $20 millones.
- 30 Premios Secos de: $10 millones.
Resultados de los últimos sorteos
Quienes siguen de cerca la Lotería de Bogotá suelen revisar los números recientes para conocer las tendencias de los sorteos. Estos fueron los resultados más recientes:
- Jueves 4 de junio de 2026 (Sorteo 2849): Número 6439, Serie 136.
- Jueves 28 de mayo de 2026: Número 5351, Serie 215.
- Jueves 21 de mayo de 2026: Número 8270, Serie 147.