Resultado del Baloto: combinación ganadora del sorteo 2655, lunes 11 de mayo de 2026

El Baloto volvió a jugar este miércoles 11 de mayo de 2026 con un acumulado multimillonario que mantiene la expectativa entre miles de apostadores en Colombia. Para esta edición, el acumulado del sorteo tradicional alcanzó los 36.800 millones de pesos, mientras que la modalidad Baloto Revancha regresó a los 2.400 millones de pesos luego de haber entregado premio en el sorteo anterior.

Resultados del sorteo del Baloto del 11 de mayo de 2026

Acumulado de 36.800 millones de pesos

Número ganador: 13 - 35 - 01 - 34 - 12

13 - 35 - 01 - 34 - 12 Súper balota: 15

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 11 de mayo de 2026

Acumulado de 2.400 millones de pesos

Número ganador: 12 - 31 - 06 - 23 - 15

12 - 31 - 06 - 23 - 15 Súper balota: 16

La combinación ganadora del Baloto ya está disponible para quienes participaron en el sorteo. Foto: Getty Images / Baloto

El Baloto se juega en Colombia los lunes, miércoles y sábados, y es uno de los juegos de azar más populares del país debido a los millonarios acumulados que suele alcanzar cuando no hay un ganador en la categoría principal.

Estos fueron los últimos resultados del Baloto

Últimos tres sorteos de Baloto

9 de mayo de 2026: 01 - 08 - 17 - 19 - 40 - 10

01 - 08 - 17 - 19 - 40 - 10 6 de mayo de 2026: 03 - 05 - 13 - 15 - 25 - 09

03 - 05 - 13 - 15 - 25 - 09 4 de mayo de 2026: 05 - 14 - 25 - 35 - 36 - 15

Últimos tres sorteos de Baloto Revancha

9 de mayo de 2026: 01 - 02 - 13 - 19 - 43 - 06

01 - 02 - 13 - 19 - 43 - 06 6 de mayo de 2026: 09 - 24 - 25 - 29 - 42 - 02

09 - 24 - 25 - 29 - 42 - 02 4 de mayo de 2026: 03 - 05 - 17 - 24 - 38 - 11