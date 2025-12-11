Magis TV y Xuper TV quedan atrás: estas son las nuevas apps gratis para disfrutar de las mejores películas en Navidad

Durante la temporada decembrina, millones de hogares se reúnen frente al televisor para disfrutar de clásicos navideños. En medio de este hábito familiar, la elección de una plataforma de contenido se vuelve determinante, especialmente ante el aumento de servicios no oficiales como Magis TV o Xuper TV, cuya expansión ha elevado los riesgos de infecciones por malware y posibles engaños digitales.

Ante este panorama, acceder a contenido gratuito y legal se convierte en una medida esencial para proteger la integridad de los dispositivos y la privacidad de los usuarios. Por ello, han surgido alternativas oficiales que ofrecen catálogos amplios, funciones seguras y acceso sin costo, sin obligar a los espectadores a suministrar información sensible o realizar pagos externos.

Instalar Xuper TV puede exponer a los dispositivos a robos de datos y fallos de funcionamiento. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty, Pinterest y thexupertv

No obstante, expertos han destacado opciones legítimas que permiten acceder a programación variada sin exponer los equipos ni comprometer los datos, posicionándose como una alternativa más confiable. Ante esto, expertos de ESET recomiendan evitar descargas desde sitios no oficiales y recomiendan instalar únicamente aplicaciones verificadas en tiendas autorizadas. Además, aconsejan revisar con detalle los permisos solicitados por cualquier plataforma antes de aceptarlos.

¿Qué aplicaciones gratis y seguras debería usar?

Ante la creciente demanda de personas que buscan disfrutar contenido sin riesgos, existen alternativas gratuitas que permiten seguir viendo series, películas y programas sin infringir derechos de autor ni comprometer la seguridad del dispositivo. Estas tres aplicaciones destacan por sus amplios catálogos y funcionamiento seguro:

Vix

Plex TV

Tubi

Tomar estas precauciones evita el posible espionaje a través del televisor. | Foto: Getty Images

Estas aplicaciones pueden descargarse directamente desde Google Play Store y App Store, y ponen a disposición contenido variado con buena calidad de reproducción, sin recurrir a enlaces externos ni fuentes poco confiables. Aunque no incluyen estrenos cinematográficos recientes, sí ofrecen una experiencia segura, legal y sin interrupciones causadas por malware.