Antes de instalar Magis TV en un dispositivo, esto es lo que debe saber sobre la aplicación

Magis TV se ha convertido en una de las aplicaciones más buscadas por quienes desean disfrutar de contenido como series, películas y canales en vivo, sin pagar suscripciones. Pero, al instalar archivos de procedencia dudosa, los usuarios corren el riesgo de comprometer la seguridad de su información que podría traer daños irreversibles.

Ver contenido gratuito en línea puede parecer una opción atractiva, especialmente cuando las plataformas oficiales como Netflix, HBO, Prime Video, Disney+, entre muchas otras, requieren pagos mensuales. Sin embargo, antes de optar por aplicaciones como Magis TV, es importante saber sobre los peligros ocultos, así como las formas en que se puede proteger el dispositivo y los datos privados que pueda contener.

Más allá del ahorro económico que implica el uso de esta aplicación, estas herramientas pueden afectar la privacidad, permitir el acceso de ciberdelincuentes al celular y exponer al usuario a sanciones por el uso de software no autorizado.

Cuando el usuario decide descargar MagisTV también requiere la instalación de paquetes externos (APK) en su celular o televisor, es decir, archivos que se descargan fuera de tiendas oficiales como Google Play Store o App Store.

Ese procedimiento suele iniciarse desde el navegador del dispositivo y al tratarse de un instalador APK queda claro que la app no cuenta con la verificación ni el respaldo de las plataformas oficiales; por ese motivo, obtenerla desde sitios de procedencia incierta eleva considerablemente el peligro de introducir software malicioso en el equipo.

“Instalar aplicaciones de fuentes no confiables es uno de los mayores riesgos para un usuario promedio, ya que anula las protecciones integradas del dispositivo”, según lo señalado por Axel Clauberg, un reconocido estratega de tecnología, en foros de seguridad.

Hay riesgos al instalar Magis TV en su celular. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Pinterest

El mayor riesgo aparece precisamente al ejecutar la instalación: el proceso conocido como sideloading sortea las protecciones nativas del sistema operativo y facilita que, junto con la aplicación deseada, se introduzcan programas diseñados para robar información, espiar al usuario o dañar el dispositivo.

En consecuencia, instalar Magis TV mediante fuentes no verificadas no solo pone en juego la privacidad —como credenciales bancarias o datos personales— sino también la integridad del hardware y del sistema operativo, convirtiendo una aparente ventaja económica en una amenaza real para el usuario.

De acuerdo con un análisis realizado por welivesecurity.com, portal de noticias de la empresa de ciberseguridad ESET, esta aplicación se ha popularizado en países como Colombia, México y Argentina, pero pese a su reconocimiento, “existen permisos críticos e invasivos que no corresponden a una aplicación convencional de streaming y que pueden ser aprovechados con malas intenciones, retomando la clasificación de potencialmente indeseables (PUA)”.

Sin embargo, las autoridades judiciales en Colombia ordenaron el bloqueo de Magis TV debido a que ofrecía acceso a material con derechos de autor sin la debida autorización. Además, desde octubre de 2025, distintas marcas de televisores implementaron medidas de seguridad adicionales que impiden la compatibilidad con esta app.

Ahora bien, al conocer los riesgos y peligros que implica descargar Magis TV, surge la pregunta: ¿existen formas de protegerse si encuentra la posibilidad de descargarla en algún dispositivo? Aunque no hay garantías de lograr una seguridad total, cada persona debe evaluar si realmente vale la pena poner en riesgo su información personal solo por evitar pagar una suscripción.

Aunque se elimine Magis TV, expertos afirman que la privacidad sigue en riesgo si la cuenta sigue activa. | Foto: Getty - Pinterest

Ante los peligros que representa instalar aplicaciones no verificadas como Magis TV, hoy en día existen múltiples alternativas legales y seguras para disfrutar contenido en línea sin exponer los dispositivos.

Plataformas como YouTube, Pluto TV o ViX ofrecen acceso gratuito a películas, series y canales en vivo con el respaldo de las tiendas oficiales, garantizando así que las descargas sean confiables y libres de virus.