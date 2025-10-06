Magis TV: ¿la popular APK para ver fútbol gratis en el celular es un peligro? Esto es a lo que se expone si decide descargarla

Son muchas las personas que, en ocasiones, recurren a plataformas no oficiales para ver fútbol o televisión gratis. Se trata de una práctica muy común que ha ganado popularidad en los últimos años. Sin embargo, más allá de la comodidad o los beneficios que representa para quienes buscan contenido sin costo, es importante analizar qué tan viable o seguro resulta instalar aplicaciones de este tipo.

Con el paso del tiempo, diversas plataformas de streaming han ganado terreno en el mundo digital. Entre las más conocidas están Netflix, HBO, Prime Video, Disney+, entre muchas otras que se encuentran en la lista de favoritas de los usuarios. No obstante, acceder a estos servicios requiere pagar una suscripción mensual, lo que lleva a algunas personas a buscar alternativas gratuitas.

Las aplicaciones que prometen televisión gratis suelen distribuirse en formato APK, siglas de Android Application Package. Este tipo de archivo funciona como un paquete ejecutable que contiene todos los datos necesarios para instalar y ejecutar una aplicación en dispositivos Android, según explica el portal actualizatec.com. En otras palabras, permite instalar una app de manera manual, sin pasar por la tienda oficial. Aunque esto brinda cierta libertad al usuario, también abre la puerta a riesgos que pueden pasar inadvertidos.

Hay personas que buscan alternativas para ver fútbol gratis. | Foto: Creada con la IA de Bing image creator

De acuerdo con Computer Hoy, las aplicaciones disponibles fuera de las plataformas oficiales no están sujetas a los controles de seguridad que impone Google. Esto significa que una APK descargada desde un sitio no verificado puede contener virus, troyanos o spyware diseñados para robar información bancaria, contraseñas, fotos o incluso tomar el control del dispositivo.

En el caso de quienes buscan opciones para ver fútbol gratis, Magis TV ha surgido como una alternativa popular. Sin embargo, su uso ha despertado dudas sobre su legitimidad y sobre los riesgos a los que se exponen los usuarios al descargarla.

Según un análisis realizado por welivesecurity.com, portal de noticias de la empresa de ciberseguridad ESET, optar por este tipo de aplicaciones podría resultar más costoso de lo que parece. Además de los riesgos en materia de seguridad ya mencionados, también puede implicar problemas legales.

“Retransmitir contenido sin contar con los derechos correspondientes vulnera la propiedad intelectual de los titulares. Esto puede derivar en bloqueos por parte de los proveedores de servicios de internet o incluso en acciones judiciales”, advierten los expertos.

El análisis reveló que la aplicación se ha popularizado en países como Colombia, México y Argentina, donde ofrece a los usuarios la posibilidad de ver series, películas y eventos deportivos en vivo sin pagar un solo peso. No obstante, los especialistas en ciberseguridad aclararon que no todo es tan bueno como parece.

La sigla APK proviene de Android Package Kit, y hace referencia al paquete de instalación utilizado por el sistema operativo Android. | Foto: Getty Images

“Al analizar la aplicación (APK) de Magis TV, se observan permisos críticos e invasivos que no corresponden a una app convencional de streaming y que pueden ser aprovechados con malas intenciones, clasificándola como potencialmente indeseable (PUA)”, señalan los expertos.

De acuerdo con el informe publicado por ESET, la aplicación no cumple con los estándares de seguridad y puede solicitar permisos que comprometen la privacidad y los datos personales de los usuarios. Entre ellos se encuentran: