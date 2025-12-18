Tecnología

El peligroso motivo por el que nunca debería contestar llamadas con los prefijos +31 y +48 si recibe varias en un solo día

En los últimos años, las llamadas provenientes de números extranjeros se han convertido en una molestia frecuente para miles de personas.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
18 de diciembre de 2025, 12:00 p. m.
Las llamadas de números desconocidos se puede prestar para estafas.
Las llamadas de números desconocidos se puede prestar para estafas. Foto: Getty Images

Algo que se ha vuelto parte de la cotidianidad de las personas son las llamadas provenientes de números desconocidos. Aunque en muchos casos esto puede parecer normal —ya que numerosas empresas utilizan este medio para ofrecer productos o servicios—, también se trata de una práctica que ha sido aprovechada por ciberdelincuentes para cometer estafas y fraudes.

Los delincuentes emplean diversas estrategias para engañar a sus víctimas, haciéndose pasar por bancos, empresas de servicios o incluso por familiares. A través de discursos bien elaborados, buscan generar urgencia o miedo con el fin de que la persona entregue información sensible, como números de identificación, claves bancarias o códigos de verificación. En cuestión de minutos, alguien puede perder sus ahorros sin siquiera darse cuenta de que ha sido víctima de una estafa.

Uno de los aspectos que más llama la atención en este tipo de casos es la frecuencia de llamadas provenientes de números con prefijos extranjeros, especialmente de países como Países Bajos (+31) o Polonia(+48). Esto ha despertado la inquietud de muchos usuarios, quienes se preguntan por qué reciben este tipo de llamadas y cuál es el objetivo real detrás de ellas.

Los dispositivos Android no solo permiten bloquear números específicos, sino también activar filtros automáticos que detectan llamadas no deseadas.
Expertos advierten los peligros de responder llamadas de números desconocidos. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

De acuerdo con lo explicado por el portal especializado Computer Hoy, estas llamadas no buscan comunicarse directamente con la persona, sino despertar su curiosidad. El objetivo es que el usuario devuelva la llamada, lo que puede generar cargos adicionales en la factura del teléfono móvil o, en el peor de los casos, facilitar el robo de datos personales.

Tecnología

Gemini 3 Flash: el nuevo modelo gratuito de Google que combina razonamiento avanzado, velocidad y eficiencia

Tecnología

Si hace esto con su televisor, podría provocar daños irreversibles y reparaciones muy costosas

Tecnología

Si no activa estos ajustes en su celular, delincuentes podrían rastrear y vigilar cada movimiento que realiza desde su dispositivo

Tecnología

Las gafas inteligentes de Meta suman control por voz en español y mejoran las llamadas en lugares ruidosos

Tecnología

Google prepara un cambio clave: así restringirá el wifi en celulares de uso compartido

Tecnología

La NASA monitorea de cerca al cometa 3I/ATLAS: así funciona el protocolo de defensa planetaria

Tecnología

Sin microondas ni electricidad: el método sencillo que descongela alimentos en minutos

Tecnología

El truco sencillo para identificar llamadas spam en su celular y evitar estafas en Navidad

Tecnología

Si está cansado de las llamadas spam, decir estas cinco palabras al momento de contestar evita que lo vuelvan a llamar

Tecnología

Alerta digital: este es el país que tiene el prefijo +241 de WhatsApp; así puede bloquearlo: son llamadas spam

Si le llega un mensaje acompañado de este link, repórtelo de inmediato porque son estafadores intentando desocupar sus cuentas

Esta técnica resulta especialmente efectiva, ya que recibir una llamada de un número extranjero suele despertar intriga. Cuando los delincuentes llaman y cuelgan rápidamente, muchas personas, al no alcanzar a contestar, sienten la necesidad de devolver la llamada para saber de qué se trataba, cayendo así en la trampa.

Además, si la comunicación llega a establecerse, la privacidad del usuario también puede verse comprometida. Durante estas llamadas, los ciberdelincuentes suelen hacer preguntas aparentemente inofensivas para recopilar información personal, como nombres, horarios o datos familiares. Incluso el tono de voz o la forma de responder puede ser utilizado para construir perfiles que faciliten futuras estafas o intentos de extorsión.

Las llamadas spam pueden ser con fines comerciales o de estafa.
Las llamadas spam pueden ser con fines comerciales o de estafa. Foto: Getty Images

Por estas razones, los expertos en seguridad recomiendan no contestar llamadas de números extranjeros desconocidos, no devolver llamadas perdidas y bloquear de inmediato aquellos números sospechosos. También es aconsejable activar los filtros antispam del teléfono móvil y reportar estas situaciones al operador telefónico.

Ignorar una llamada de este tipo puede parecer una decisión insignificante, pero en muchos casos es la forma más sencilla y efectiva de proteger la información personal y evitar pérdidas económicas innecesarias.

Mas de Tecnología

Gemini dio a conocer Gemini 3 Flash .

Gemini 3 Flash: el nuevo modelo gratuito de Google que combina razonamiento avanzado, velocidad y eficiencia

Las llamadas de números desconocidos se puede prestar para estafas.

El peligroso motivo por el que nunca debería contestar llamadas con los prefijos +31 y +48 si recibe varias en un solo día

Los televisores inteligentes cuentan con puertos USB que cumplen principalmente la función de conectar dispositivos externos.

Si hace esto con su televisor, podría provocar daños irreversibles y reparaciones muy costosas

Teléfono Android en primer plano con un escudo y un candado iluminados en la pantalla.

Si no activa estos ajustes en su celular, delincuentes podrían rastrear y vigilar cada movimiento que realiza desde su dispositivo

Meta planea incluir un 'software' de reconocimiento facial en sus gafas inteligentes.

Las gafas inteligentes de Meta suman control por voz en español y mejoran las llamadas en lugares ruidosos

Varios dispositivos de la casa conectados a la misma red wifi.

Google prepara un cambio clave: así restringirá el wifi en celulares de uso compartido

La “anticola” de 3I/ATLAS apunta a un posible enjambre de objetos.

La NASA monitorea de cerca al cometa 3I/ATLAS: así funciona el protocolo de defensa planetaria

Conozca las mejores formas para lograr una buena congelación de la carne.

Sin microondas ni electricidad: el método sencillo que descongela alimentos en minutos

Los astrónomos señalan que no volverá a ser visible, ya que su camino no lo traerá de regreso en el futuro.

A pocos días del acercamiento del cometa interestelar 3I/ATLAS a la Tierra: así puede verlo y seguirlo en tiempo real

Cómo evitar caer en estafas durante la Navidad.

Abrir este inofensivo mensaje podría despojarlo de sus cuentas bancarias: así funciona la estafa que circula en Navidad

Noticias Destacadas