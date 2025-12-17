Tecnología

Abrir este inofensivo mensaje podría despojarlo de sus cuentas bancarias: así funciona la estafa que circula en Navidad

Estas prácticas se difunden con rapidez y alcanzan a personas de distintas regiones, lo que demuestra que nadie está completamente a salvo de ser afectado.

Mary Nelly Mora Escamilla

17 de diciembre de 2025, 11:58 a. m.
Cómo evitar caer en estafas durante la Navidad. Foto: Getty Images

Un tema que se ha vuelto recurrente a lo largo del año son las estafas, especialmente por la habilidad con la que los delincuentes operan desde una pantalla sin levantar sospechas. Esta forma de actuar hace que muchas señales de alerta pasen desapercibidas y que las víctimas no detecten el engaño hasta que ya está hecho.

Aunque se trata de un fenómeno que existe desde hace décadas, el desarrollo tecnológico ha facilitado su crecimiento y propagación a gran escala. Hoy en día, estas prácticas se difunden con rapidez y alcanzan a personas de distintas regiones, lo que demuestra que nadie está completamente a salvo de ser afectado.

Las estafas en Navidad suelen tener un incremento a diferencia del resto de año. Foto: Getty Images

A su vez, cada diciembre, las estafas suelen intensificarse debido al aumento de las compras por internet y al mayor movimiento comercial propio de la temporada. Los métodos utilizados por los estafadores son múltiples y cambiantes. No responden a una sola fórmula, sino a una variedad de estrategias que se renuevan de forma constante.

En este contexto, según el sitio web Computer Hoy, se ha detectado una nueva modalidad de estafa vinculada al phishing, la cual comenzó a circular a través de supuestos seguros diseñados para engañar a los usuarios.

El truco sencillo para identificar llamadas spam en su celular y evitar estafas en Navidad

A diferencia de otros engaños habituales de la temporada, como los supuestos paquetes pendientes o sanciones inexistentes, esta estafa no recurre a los “clásicos” navideños, aunque su nivel de riesgo sigue siendo elevado.

La modalidad inicia, como en muchos casos de phishing, con un mensaje directo que informa sobre la supuesta activación de un seguro. El aviso suele llegar por SMS, aunque también puede aparecer por correo electrónico o aplicaciones de mensajería, y utiliza un texto genérico que no depende del banco o la compañía del usuario. Para generar urgencia, los delincuentes añaden frases como “si no ha sido usted” o “para corregir el error”, con el objetivo de inducir a la víctima a reaccionar y caer en el engaño.

Cuentas digitales olvidadas son usadas para vaciar fondos y vender datos en la dark web. Foto: Getty Images/iStockphoto

En todos los casos, la finalidad es la misma: inducir a la víctima a pulsar un enlace o a facilitar información sensible, como credenciales de acceso, documentos de identidad o datos bancarios. Una vez obtenidos, los estafadores pueden vaciar cuentas, efectuar transacciones sin autorización o incluso comercializar esa información en circuitos ilegales como la dark web.

El gran peligro de estas estafas radica en su alto grado de credibilidad. Aunque a simple vista el mensaje pueda generar dudas, la aparición de logotipos oficiales o el nombre de entidades reconocidas puede hacer pensar que se trata de un fallo real. Esa falsa sensación de legitimidad lleva a muchas personas a bajar la guardia, demostrando que nadie está completamente a salvo de caer en un engaño.

Abrir este inofensivo mensaje podría despojarlo de sus cuentas bancarias: así funciona la estafa que circula en Navidad

