Suscribirse

Tecnología

El truco sencillo para identificar llamadas spam en su celular y evitar estafas en Navidad

Estas características permiten reconocer números sospechosos, alertar al usuario antes de contestar e incluso bloquear comunicaciones consideradas potencialmente peligrosas.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
15 de diciembre de 2025, 9:20 p. m.
Las llamadas spam pueden contener contenido inapropiado o perturbador.
Las llamadas spam pueden contener contenido inapropiado o perturbador. | Foto: Getty Images

Ante las fiestas decembrinas, el número de llamadas no deseadas suele dispararse, impulsado por un mayor movimiento de ofertas comerciales, promociones estacionales y estrategias de fraude que aprovechan el contexto navideño. Ante este escenario, los usuarios disponen de distintas herramientas diseñadas para reforzar la seguridad del dispositivo y reducir el riesgo de que terceros accedan a datos personales o intenten engañarlos.

Entre las funciones más útiles se encuentra el sistema de identificación de llamadas y el filtro antispam, incorporados en la mayoría de los teléfonos Android desde la versión 6.0 en adelante. Estas características permiten reconocer números sospechosos, alertar al usuario antes de contestar e incluso bloquear comunicaciones consideradas potencialmente peligrosas.

Las llamadas comerciales pueden ser repetitivas.
Las llamadas comerciales pueden ser repetitivas. | Foto: Getty Images

El identificador y la función de bloqueo de spam suelen venir habilitados de fábrica. Cuando se recibe una llamada desde un número que no está registrado en la agenda, el dispositivo puede remitir ciertos datos a Google con el fin de evaluar el origen de la comunicación y determinar si se trata de un contacto confiable o sospechoso.

Si el número entrante no coincide con ningún contacto guardado, el sistema lo contrasta con registros de empresas y bases de datos asociadas a llamadas no deseadas. Gracias a este cruce de información, la pantalla puede advertir al usuario con alertas como “Posible spam”.

Contexto: Si no quiere ser víctima de fraudes y estafas en Navidad, pruebe esta herramienta para navegar más seguro en Internet

Además, de acuerdo con información oficial de Google, este procedimiento no incluye el envío de números almacenados en la libreta personal, lo que preserva la confidencialidad de los contactos y permite diferenciar entre llamadas comerciales reales, promociones y posibles fraudes.

Las personas que desean tener mayor control sobre su privacidad o sobre el funcionamiento del sistema pueden revisar estas opciones directamente desde la aplicación de ‘Teléfono’ del dispositivo. Allí es posible entrar al menú de ‘Ajustes’, acceder a la sección de ‘Identificación de llamadas y spam’ y decidir si se mantiene activa o no esta protección, así como personalizar su comportamiento.

Los usuarios deben tomar precauciones adicionales para no caer en la trampa.
Los usuarios deben tomar precauciones adicionales para no caer en la trampa. | Foto: Getty Images

Entre las configuraciones disponibles se encuentra la opción de activar bloqueos automáticos, lo que permite que las llamadas detectadas como spam se rechacen sin notificar al usuario. De esta manera, estos intentos de contacto no aparecen en el registro de llamadas ni llegan al buzón de voz, a menos que se haga una verificación manual posterior.

Cuando el teléfono muestra advertencias como “Posible spam” o “Spam” durante una llamada entrante, lo más aconsejable es no contestar. Si por alguna razón se atiende, la sugerencia es finalizar la comunicación de inmediato y proceder a bloquear el número para evitar que vuelva a llamar en el futuro.

Desde la pestaña de llamadas recientes en la app de ‘Teléfono’, el usuario puede seleccionar el número sospechoso y marcarlo como spam o bloquearlo de forma definitiva. Este tipo de acciones no solo protege al dispositivo, sino que también aporta al sistema de detección, ya que cada reporte ayuda a mejorar las bases de datos. Del mismo modo, si un número legítimo fue clasificado por error, existe la opción de informar la equivocación para que la plataforma ajuste esa identificación.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Escándalo: Carlos Ramón González es sorprendido de rumba en Nicaragua, mientras sigue prófugo por el saqueo a la UNGRD

2. Tembló en Colombia: esto reportan desde el SGC

3. Atlético Nacional busca técnico y le aparece competencia a Reinaldo Rueda: dan candidato que interesa

4. “Abuelito, estoy bien”: dieron por muerta a una estudiante en la tragedia de Antioquia y su abuelo vivió 20 minutos de angustia

5. ¿Qué novedades del USCIS harán más fáciles los trámites migratorios en Estados Unidos?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

trucosLlamadas de spamNavidadCelular

Noticias Destacadas

Las llamadas spam pueden contener contenido inapropiado o perturbador.

El truco sencillo para identificar llamadas spam en su celular y evitar estafas en Navidad

Redacción Tecnología
Revisar los dispositivos enlazados al router ayuda a descubrir conexiones ajenas.

Expertos alertan sobre una peligrosa función del wifi que debería desactivarse para evitar ser víctima de estafas

Redacción Tecnología
Estrella de Belén

La ciencia frente a la Biblia: científico de la NASA plantea una nueva explicación sobre qué pudo ser la Estrella de Belén

Redacción Tecnología

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.